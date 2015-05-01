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'Tahliyeci' hâkimlerin açığa alınmasına gerekçe yapılan HSYK raporu tartışmaya yol açtı

HSYK müfettişlerinin hazırladığı rapor ortaya çıktı

01 Mayıs 2015 02:58

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında reddi hâkim talebini kabul eden İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi ile tahliye kararını veren İstanbul 32.Asliye Ceza Mahkemesi hâkimlerinin açığa alınmasına gerekçe yapılan müfettişlerinin hazırladığı ön rapor tartışmaya yol açtı.

Hâkimlerin "tahliye ettikleri kişilerle eylem ve fikir birliği içerisinde olduklarının" öne sürüldüğü raporda buna gerekçe olacak somut delillerin yer almaması dikkat çekti.

Bugün gazetesine değerlendirmede bulunan bazı hukukçular anayasal teminat altında olan "yargı faaliyetinin" müfettiş tarafından denetlenmesinin “hâkimleri karar veremez ve görevini yapamaz” hale getireceği yorumları yapıldı.

Müfettişlerin hazırladığı ön rapor şöyle:

 

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