Arınç: Tahliye kararları, adeta hâkim kılığına girmiş, ayarlanmış kişilerce verildi!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamalarıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyleyen Arınç'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

"KKTC'de seçimlerden memnuniyet duyuyoruz. Mustafa Akıncı'ya başarılar diliyoruz. 30 Nisan'da KKTC'de Meclis'te ant içme görevi yapılacak ve görev teslimi yapılacak."

"Biz KKTC'nin iç işlerine karışmayız. KKTC'ye hiç bir telkinde bulunmadık. KKTC ile Türkiye'nin ilişkisi Ana vatan-Yavru vatan meselesi değil, Bu samimi ilişkiler içinde olduğumuz için bir tanımlamadır. Sayın Akıncı'nın açıklamalarına da saygı duymalıyız. Elbette daha iyi işbirliği imkanlarını aramalıyız."

'Takip edilen yolun adeta kumpasa dönüştüğü görülüyor'

Gazetecilerin, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile tutuklanan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu çoğu polis 63 kişiyle ilgili verilen tahliye kararı hakkındaki sorularını yanıtlayan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Yetki gaspı yani Sulh Ceza hakimlerinin yetkisinde bulunan bir kararı Asliye Ceza hâklimi vermişse bu, yok hükmünde bir karardır.

"Hukukta belki de ilk defa böyle bir durum yaşandı. İçinizden birinin hakim kılığına girerek karar vermesi gibi hukukta bir yetki çalınmasından bahsedilebilir.Gözü karalığın bu kadarına pes denir. Ama bunları yargıç kılıklı insanların yapması örnek bir olay olarak anlatılabilir.

'HSYK'nın yetki gasbında bulunan kişiler hakkında karar alması normaldir'

"Türk yargısı süratle kendisini yenilemelidir. Pensilvanya’dan talimat geldi mi, o konuda fazla bilgi sahibi değilim. İki hakimin böyle bir kumpası kurabilmesi yukarıdan aşağıya bir iradeyi gösteriyor.

"Bakanlar Kurulu gündeminde ayrıntılı olarak görüşülmedi. HYSK'nın hakimler hakkında alacağı karar merak konusuydu. HSYK 3 hakim hakkında açığa alma kararı aldı.

"Yeni HSYK kanununda yetki gasbında bulunan kişiler hakkında böyle kararlar alması normaldir. Tutuklama ve tahliye ile ilgili kararlar Sulh Ceza'ya verilmiştir. Yetkisiz mahkemenin verdiği karar yok hükmündedir. Takip edilen yolun adeta kumpasa dönüştüğü görülüyor. Bu yargı tarihinde ilk defa oluyor."

Arınç, veda etti

Aktif siyaset hayatım 7 Haziran'da bitiyor. Sizlerle artık bir daha bir araya gelemeyeceğiz. Başbakanlık Muhabirlerinden hem helallik istiyorum hemde görevlerinizde başarılar diliyorum ve Alllah'a ısmarladık diyorum.