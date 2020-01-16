Tahliye edildikten sonra tekrar gözaltına alınan Eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı

Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muhabere Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil tutuklandı. İyidil'in gözaltına alınmadan önce kaçmaya çalıştığı iddia edildi. İstinaf mahkemesi Metin İyidil'e verilen ağırlaştıırlmış müebbet hapis cezasını bozup, tahliye ve beraat kararı vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'nın tahliye kararına ititraz etmesi üzerine İyidil tekrara gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Metin İyidil'in tutuklama kararı verildi.

Ne olmuştu?

Metin İyidil, darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından İyidil, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Metin İyidil'le beraber TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemirve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya’nın da gözaltına alınmıştı. Batuhan Özdemir ile Aslı Özdemir'in gözaltına alınma gerekçeleri arasında; Metin İyidil'i "kaçırma" şüphesinin yer aldığı iddia edildi.

Öte yandan HSK, Metin İyidil'e İyidil hakkında beraat ve tahliye kararını veren hâkimlere soruşturma başlatmıştı. 20. Ceza Dairesi üyesi hâkimler görevden alıp başka yere atandı.

TIKLAYIN - 15 Temmuz'un ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski korgeneral İyidil beraat etti

TIKLAYIN - İstinaf'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozduğu eski Korgeneral Metin İyidil yeniden gözaltına alındı

TIKLAYIN - Tahliyesinin ardından tekrar gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildi

TIKLAYIN - TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TIKLAYIN - HSK, eski Korgeneral İyidil'e beraat verenler hakkında soruşturma başlattı