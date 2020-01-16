HSK, eski Korgeneral İyidil'e beraat verenler hakkında soruşturma başlattı

Hâkimler Savcılar Kurulu, Eski Korgeneral Metin İyidil'e beraat ve tahliye kararını veren hâkimler hakkında inceleme başlattı. Hâkimler ayrıca görevden alınıp başka yerlere atandı.

Eski Korgeneral Metin İyidil'e , "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından bozulmuştu. HSK, kararı bozup beraat ve tahliye karar veren 20. Ceza Dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca 20. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atandı.

Ne olmuştu?

Metin İyidil, darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından İyidil, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Metin İyidil'le beraber TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemirve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya’nın da gözaltına alınmıştı. Batuhan Özdemir ile Aslı Özdemir'in gözaltına alınma gerekçeleri arasında; Metin İyidil'i "kaçırma" şüphesinin yer aldığı iddia edildi.

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