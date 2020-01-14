15 Temmuz'un ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski korgeneral İyidil beraat etti

Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil'e "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

İstinaf, İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski korgeneral İyidil, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Nisan 2018'de "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Beraat ve tahliye

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan bu karar İyidil'in avukatı tarafından istinafa taşındı. İyidil'in istinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi inceledi.

Daire, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. İyidil hakkında beraat kararı veren Daire, tahliyesine de hükmetti.

"Bunlardan olmadığımı ispat etmeye çalışıyorum"

İyidil daha önce yaptığı savunmada kendisi hakkındaki suçlamalar için şunları söylemişti:

"Darbe gecesi, darbecilerin verdiği emrin sahte olduğunu söyleyen, buna karşı devletimi, milletimi, Cumhurbaşkanımı korumak için harekete geçen biriyim. Bu hainlerin bana ve aileme kumpas kurduklarını biliyorum. Bu hainlerin darbe planlarını yaptıkları tarihlerde Fas'ta ailemle tatildeydim. Beni iki yıl dinlemişler ve 'bu bizden değildir' diye hakkımda rapor tutmuşlar. Ama tüm bunlara rağmen ben 648 gündür bunlardan olmadığımı ispat etmeye çalışıyorum."