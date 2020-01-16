Tahliyesinin ardından tekrar gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil istinaf mahkemesine sevk edildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan ve istinaf başvurusunda beraat ve tahliyesine karar verilen, tahliye edildikten sonra tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, istinaf mahkemesine sevk edildi.

Gözaltına alınana İyidil, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemlerinin ardından İyidil'in Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürülmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Metin İyidil, darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından İyidil, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.