Tahliye edilen Musa Orhan’ın, intihar soruşturmasından tutuklanması istendi

Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er ’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan' ın kez intihar soruşturmasından tutuklanması istenildi. Başvurunun, soruşturma dosyasının tamamlanmasından sonra karara bağlanacağı öğrenildi.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er’n ailesinin avukatı İlyas Tarım, önceki gün bir hafta tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tutuklanması talebiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Tarım, Orhan’ın, “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutukluyken tahliye edildiğini, bu konuda yapılan itirazların da reddedildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Biz daha önce Musa Orhan tutuklu iken kendisi hakkında Batman Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. İntihar soruşturmasını yürüten savcılık, Beşiri Jandarma Karakolu’ndan, Siirt Başsavcılığı’ndan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nden bazı evrakları ve otopsi raporunu isteyerek dosya oluşturmaya başlamıştı. Siirt’te yargılandığı davadan tahliye edilmesi üzerine biz de dün intihar soruşturmasında, ‘intihara sürüklemek’ ve ‘Ölüme sebebiyet vermek’ suçlarından savcılıktan tutuklanmasına yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedik. Savcılık ile yaptığımız görüşmede, soruşturma dosyasının tamamlanması ile talebimizin karara bağlanacağı bize bildirildi.”

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