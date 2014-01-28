Tahkim Kurulu, Kasımpaşa-Beşiktaş maçında son kararı verdi

Tahkim Kurulu, olaylı Kasımpaşa-Beşiktaş maçının TFF Yönetim Kurulu tarafından tekrarlanmasına ilişkin verdiği kararı onadı.

Tahkim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1. E.2014/5

Kasımpaşa A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 12.01.2014 tarih ve 36 sayılı toplantısında aldığı karara itirazına ilişkin tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan başvurunun reddine,

- Esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması talebinin reddine, oybirliğiyle, (2014/13 K.);

2. E.2014/6

Beşiktaş A.Ş. 'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 12.01.2014 tarih ve 36 sayılı toplantısında aldığı karara itirazına ilişkin dosyada TFF vekilinin başvuruya cevap verdiği; Beşiktaş A.Ş. vekilinin ise, duruşmada talep ettiği süreye uyarak TFF vekilinin cevap dilekçesine karşı beyanlarını sunduğu görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile, (2014/14 K.);

3. E.2014/10

Lisanslı futbolcu temsilcisi Serkan Orta'nın PFDK'nın 16.01.2014 tarihli ve E.2013-2014/548, K.2013-2014/626 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca lisanslı futbolcu temsilcisi Serkan Orta'ya lisansın alınması için gerekli koşullardan birinin sonradan yitirilmesi ve verilen süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi nedeniyle Futbolcu Temsilcileri Talimatı'nın 13/2. maddesi uyarınca lisans iptali cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliğiyle, (2014/15 K.);

4. E.2014/12

Fenerbahçe A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun, 21.01.2014 tarihli ve 37 sayılı toplantısında TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda yapmış olduğu değişikliğe karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı ve taraf teşkili sağlanarak TFF vekili tarafından cevap dilekçesinin sunulduğu görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan başvurunun reddine;

- Esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması talebinin reddine, oybirliğiyle, (2014/16 K.);

5. E.2014/7

Sanıca Boru Elazığ Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 12.01.2014 tarih ve 36 sayılı toplantısında aldığı karara itirazına ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, başvuru harcının yatırıldığı, Sanıca Boru Elazığ Spor Kulübü vekiline talep ettiği belgelerin tebliğ edildiği görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

- Sanıca Boru Elazığ Spor Kulübü'ne talebi doğrultusunda, gerekçeli itiraz dilekçesini sunmak üzere 5 günlük kesin süre verilmesine,

- Dosyanın incelemeye alınmasına;

Karar verilmiştir."