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Spor

Kasımpaşa'da hem sahada hem tribünde kavga

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı ağırladığı maçta, Sabri ve Melo tartışırken, tribünde de kavga çıktı

01 Aralık 2013 22:49

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan Kasımpaşaspor-Galatasaray karşılaşmasında gergin dakikalar yaşandı.
 

Melo ve Sabri birbirine girdi

 
Karşılaşmanın 37. dakikasında Kasımpaşalı Donk ile yaşadığı bir pozisyon sonrasında tartışmaya giren Felipe Melo, daha sonra takım kaptanı Sabri ile kısa süreli bir polemiğe girdi. 
Felipe Melo'yu olay bölgesinden uzaklaştırmak isteyen Galatasaray kaptanı Sabri Sarıoğlu, takım arkadaşı Felipe Melo'dan beklemediği bir tepki aldı. 
Brezilyalı yıldız kendisini sakinleştirmeye çalışan Sabri'yi kolundan iterken ikilinin bir süre de sözlü laf dalaşına girdikleri görüldü. 
Kaptan Sabri Sarıoğlu'nun daha sonra olay bölgesinden uzaklaşmasıyla ikili arasındaki tartışma da son buldu.
 

Kasımpaşa tribünü karıştı

 
Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısı oynanırken ev sahibi ekibin tribünlerinde olaylar çıktı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta, ev sahibi takımın taraftarları kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma giderek alevlendi ve taraftarlar kendi aralarında kavga etmeye başladı. Kavga sırasında da bir taraftar, tribünden aşağı atıldı. Kavganın büyümesinin ardından polis taraftarlara müdahale etti. Polis, kavgayı güçlükle yatıştırırken, kavgaya karışan çok sayıda Kasımpaşalı taraftar da gözaltına aldı.

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