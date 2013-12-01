Aslan, deplasmanda Kasımpaşaspor ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, lig ikincisi Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın berabere kaldığı haftada Kasımpaşa'ya konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Zirve ile arasındaki puan farkını eritme şansını kullanamayan Galatasaray, 1 puanla yetindi.

Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayan Kasımpaşa, ilk yarıyı Sanharib Malki'nin 11. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

Burak Yılmaz, 60. dakikada attığı golle Galatasaray'ı beraberliğe taşıdı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın özeti 7. dakikada Donk'un orta sahada kaptığı topla hızlı çıkan Adem Büyük, Galatasaray yarı sahasını kat ederek, sağdan ceza alanına sokuldu. Galatasaray savunmasının karşıladığı Adem, pasını geriden gelen Castro'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı çizgisi üzerinden, kaleyi cepheden gören bir pozisyonda yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta gitti. 11. dakikada Kasımpaşa Malki'nin golüyle öne geçti. İlhan Eker'in yerden pasıyla Galatasaray ceza alanı gerisinde buluşan Scarione, topu savunmanın arkasına hareketlenen Malki'ye aktardı. Penaltı noktası gerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malki, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 18. dakikada Bruma'nın sol kanattan derinlemesine gönderdiği pasla ceza alanına giren Eboue, topu ayağından açınca, meşin yuvarlağı sol kanattan gelen Burak Yılmaz'a bıraktı. Ancak Burak'tan önce meşin yuvarlağa müdahale eden Kasımpaşa savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı. 25. dakikada Selçuk'un sol kanattan altıpasın içine doğru kullandığı serbest vuruşta, Galatasaray'dan kimsenin dokunamadığı top, yandan auta çıktı. 39. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın bölgede topla ilerleyen Malki'nin ceza alanına yaptığı ortada top, kaleye yöneldi. Kaleci Eray'ı da geçen meşin yuvarlak, üst ağlarda kaldı. 42. dakikada sağ kanatta topu alan Castro, seri çalımlarla içeri kat ederek pasını ters kanattaki Babel'e aktardı. Ceza alanı çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa gelişine vuran Hollandalı oyuncu, topu Eray'ın kucağına gönderdi. Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu olmadı ve mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 48. dakikada çok adamla gelen Galatasaray'da Drogba'nın sağ kanada yolladığı pasa hareketlenen Eboue, bekletmeden ortasını yaptı. Ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Umut Bulut, yerden gelen topa vurmak isterken kayarak düştü ve topun kontrolünü kaybetti. Araya giren Kasımpaşa kalecisi Isaksson, meşin yuvarlağın sahibi oldu. 54. dakikada sol kanattan topu süren Babel, ceza alanı yayı üzerindeki Scarione'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncu, seri çalımlarla önünü boşaltarak, kaleci Eray'la karşı karşıya kaldı ancak sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlağı yandan dışarı yolladı. 59. dakikada Selçuk'un sol taraftan kullandığı köşe atışında ters kanatta topu önünde bulan Sabri'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak, kaleci Isaksson'da kaldı. 60. dakikada Galatasaray Burak Yılmaz'la beraberliği yakaladı. Sabri'nin taç atışında topu köşe gönderine yakın yerde alan Drogba, Yalçın'ın bacak arasından geçirdiği meşin yuvarlakla ceza alanına girdi. Bu oyuncunun yerden ortasında kale önündeki Burak Yılmaz, uygun durumda topu ağlarla buluşturdu: 1-1 66. dakikada Emre Çolak'ın pasıyla soldan ceza alanına giren Sabri, pasını uygun durumdaki Drogba'ya aktardı. Penaltı noktasında ayağının dışıyla vuruşunu yapan Fildişi Sahilli oyuncu, meşin yuvarlağı direğin yanından auta attı. 75. dakikada Eboue'nin ceza alanı sağ köşesinden çıkardığı sert şutta kaleci Isaksson, topu tokatladı. Pozisyonun devamında, Kasımpaşa savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı. 78. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından hızlı çıkan Kasımpaşa'da, Viudez'in uzun pasıyla Babel ceza alanına girdi. Kendisiyle karşı karşıya kalan Babel'in açısını daraltan Eray, Hollandalı oyuncunun aşırtma denemesinde yattığı yerden meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla önledi. Genç kaleci, daha sonra Chedjou'ya çarpan meşin yuvarlağı kontrol etti. 80. dakikada savunma arkasına sarkan Umut Bulut, soldan topu içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda ise kaleci Isaksson planjonla meşin yuvarlağın kaleye girmesini engelledi. 83. dakikada Scarione'nin yaklaşık 20 metreden Melo'yu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 85. dakikada Babel'in uzak mesafeden çektiği sert şutta iyi yer tutan Eray, yatarak topun kontrolünü sağladı. 89. dakikada Emre Çolak'ın ceza alanı gerisinden yaptığı sert vuruşta kaleci Isaksson, son anda topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde, soldan gelişen atakta Semih'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı, Drogba uygun durumda farklı şekilde auta yolladı. 90+3. dakikada Selçuk'un sağdan ceza alanına ortaladığı topa altıpasta kafa vuruşunu yapan Yalçın, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Sabri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini, kadrosunda değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, ligde son oynanan Sivasspor maçında ilk 11'de yer vermediği isimlerden Semih Kaya, Drogba, Bruma ve Sabri Sarıoğlu'nu bu kez 11'de sahaya sürdü.

Milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Sivasspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid karşılaşmalarında forma giyemeyen Semih Kaya, Kasımpaşa mücadelesiyle yeniden formasına kavuştu.

Mancini'nin Real Madrid maçı öncesi Sivasspor mücadelesinde yedek soyundurduğu ve son dakikalarda sahaya sürdüğü Drogba, bu kez ilk 11'deki yerini alırken, İtalyan teknik adamın Sivasspor karşısında ilk 18'e dahi almadığı Bruma ile Sabri Sarıoğlu ise bu karşılaşmada sahaya 11'de çıktılar.

Sivasspor karşılaşmasına 11'de başlayan oyunculardan Gökhan Zan, Aydın Yılmaz ve Umut Bulut ise yedekler arasında yer aldı.

Eksikler

Sakatlık ve cezaları nedeniyle karşılaşmada Galatasaray takımından 4, Kasımpaşa ekibinden 1 oyuncu forma şansı bulamadı.

Galatasaray'da ligin 12. haftasındaki Sivasspor maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Dany ile sakatlıkları bulunan Sneijder, Muslera ve Hamit Altıntop takımdaki yerlerini alamadılar.

Kasımpaşa takımında ise Bursaspor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Kerem Şeras, Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Kasımpaşa kadroyu değiştirmedi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, Galatasaray maçında takım kadrosunu zorunlu bir değişiklik dışında bozmadı.

Geride kalan haftada oynanan Bursasspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişikliği, sarı kart cezalısı durumuna düşen Kerem Şeras'ın yerine Barış Başdaş'ı alarak yapan Gürcü teknik adam, kadro istikrarını devam ettirdi.

Stat dolmadı

Kasımpaşa-Galatasaray maçına futbolseverlerin ilgisi yeterli düzeyde olmadı.

Maçta Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken, Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan bölümü doldurdular.

Her iki takım taraftarları da maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdiler.