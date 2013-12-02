Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini, "Bugün maçın en iyisi taraftarlarımızdı, en kötüsü ise hakemlerdi" dedi. İlk yarıda Eboue'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakemlerin devam kararı vermesini eleştiren Mancini, "Eboue'nin ilk yarıda düşürüldüğü pozisyon kesinlikle penaltıydı ve kırmızı kart gerekirdi. Hem orta hakemin hem yardımcı hakemin hem de çizgi hakeminin gözlüğe ihtiyacı vardı. Bu da ilk kez yaşadığımız bir sıkıntı değil. Deplasman maçlarında ne yazık ki bunu yaşıyoruz ve maçlarımız iyi yönetilmeyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bugün ilk yarıda iyi oynamayan bir Galatasaray olduğunu, ikinci yarıda ise kazanmayı hak eden bir futbol sergilediklerini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "İşin özeti, bugün sadece taraftarlarımız için üzgünüm. Umutlarını yitirmesinler, mutlaka daha iyi olacağız ve kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

"Defansif mantalitemizi geliştirmemiz gerekiyor"

Savunmada yapılan hatalar nedeniyle yaşadıkları sıkıntının devam ettiğini, Kasımpaşa karşısında da benzer bir gol yediklerini vurgulayan Mancini, "Defansif mantalitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Üst üste gelen maçlar nedeniyle, bu konuda çok fazla çalışma imkanı bulamadık. Bu kötü alışkanlığı yenmek için çok çalışmamız lazım. Galatasaray gibi üst düzey bir takımın böyle goller yeme lüksü yok. Zirveyle aradaki puan farkı da ancak bu şekilde kapanabilir" şeklinde görüş belirtti.

"Hoca benim, sorumlu da benim"

Roberto Mancini, kendisinin kurmadığı bir kadroyla mücadele etmelerinin, elde edilen sonuçlar için bir bahane olamayacağını söyledi. Bulundukları noktada kimseyi suçlayamayacağının altını çizen İtalyan teknik adam, "Takımın hocası benim. Takım iyi oynamıyorsa, hatalar yapıyorsa, sorumluluğu ben alıyorum" dedi.

Sakat oyunculardan kaleci Muslera'nın bir an önce aralarına dönmesini istediklerini vurgulayan Mancini, genç kaleci Eray'ın yediği golde hatası olmadığını aktarırken, sakatlığıyla ilgili spekülasyonlar olan Sneijder için ise "Doktorlarımızdan gayet memnunuz. Bu konuda sıkıntımız yok. Sneijder yüzde yüz hazır değildi ve gelip benden izin istedi. Biz de sağlık heyetimizle birlikte kendisine 2 gün izin verdik. Kontrol için İtalya'ya mı gitti yoksa İspanya'ya mı gitti bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Mancini, Umut Bulut'un ilk 11'de neden maça başlamadığı sorusuna, "Kendisi 4 günde iki maç oynadı. Önümüzde yine maçlar var. Diğer forvetlerimiz de kaliteli isimler. Böyle bir karar almamız gerekiyordu" yanıtını verdi.

"Oynamayan Galatasaraylılar benim takımımda olsa kazanırdık"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçında oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arveladze, kendileri açısından zor bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zor maçtı. Karşımızda 10 saniye içinde maçın skorunu değiştirebilecek oyunculara sahip bir takım vardı. Ne kadar yapamasa da Drogba, Burak, Selçuk bir ortada gol atabilir. Bu kalite var ama biz hafta içinde gerçekten iyi çalıştık. Arka tarafta Selçuk ve Melo'ya, kolay top aldırmadık. Bunu da 80 dakika iyi yaptık. Tabii bu fizik anlamında kolay değildi. Kazanabilirdik ama maçın sonunda, Burak birkaç pozisyon buldu. Tersine de dönebilirdi. Sonuçta maç 1-1 bitti. Bu tarz maçlarda hak edip etmediğimizi konuşmak zor oluyor. Oyuncularımı gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."

Arveladze, "Karşı takımdan hangi futbolcu sizin takımda olsaydı maçı kazanırdınız?" şeklindeki bir soru üzerine, "Oynayanlardan değil ama oynamayan var. Karşımızda oynamayan, benim takımımda olsaydı kazanırdık" dedi.

İlhan Eker: 2 puan kaybeden taraf bizdik

Kasımpaşa'nın deneyimli savunma oyuncusu İlhan Eker de ilk yarıda Galatasaraylı Eboue'nin ceza alanında düştüğü pozisyonda, Fildişi Sahilli oyuncuya müdahalesinin olduğunu söyledi.

Eboue'nin pozisyonunu değerlendiren İlhan, "Eboue, arkamdan gelmişti. Herhalde bir müdahale var. Ama nasıl gerçekleştiğini ben de bilmiyorum. Sanırım Eboue'nin ayağı kaydı, ben de ayağına bastım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın etkili oyuncuları olduğuna dikkati çeken İlhan Eker, hafta içinde buna göre hazırlandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın etkili silahları olduğunu ve bunları nasıl kullandığının farkındaydık. Hafta başından beri, uygun bir şekilde buna çalıştık. Becerdiğimizi de düşünüyorum. Oyuna istekli başladık. 1-0'dan sonra oyunun temposunu artırabilseydik daha farklı olacaktı. İkinci golü kaçırdık ve dönen pozisyonda gol yedik. Daha sonra oyun, kim gol atarsa kazanabilecek duruma geldi. Bugün 'bir puan kazanıldı mı iki puan kaybedildi mi?' diye sorarsanız. Herhalde oyunun genelinde daha etkili olan taraf bizdik. İki puan kaybeden taraf bizdik."

Lacivert-beyazlı takımın Suriye asıllı Türk futbolcusu Sanharib Malki ise ligin zirvesindeki takımların puan kaybettiği haftada maçın iki takım adına da daha önem kazandığını belirterek, "Bence maça iyi başladık ve güzel baskı yaptık. Galatasaray, sadece uzun toplarla oynuyordu. 1-0 öne geçtikten sonra, ikinci golü atamadığımız için zorlandık. İyi oynadık ve o şekilde devam etmemiz lazım. Özellikle son 4 maçta çok iyi oynadık" şeklinde konuştu.