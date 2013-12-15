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Spor

Bu pozisyon, Kasımpaşaspor-Beşiktaş maçını iptal eder mi?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı

15 Aralık 2013 23:44

30. dakikada Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Donk, oyunda topun olduğunu fark etmedi ve saha kenarından gelen topu eline aldı. Bu esnada Beşiktaş, Almeida ile gol pozisyonuna girdi fakat Donk, elindeki topu Almeida'nın ayağındaki topa doğru fırlattı.
Top Almeida'nın kontrolünden çıktı ve maçın hakemi Barış Şimşek oyunu durdurdu. Şimşek, Donk'a sarı kart gösterirken, oyunu hava atışı ile yeniden başlattı.
 

'Hakem oyunu durdurmuştu'

 
Mücadeleyi stadyumda takip eden MHK eski başkanı Bülent Yavuz, pozisyon ile ilgili hakem ikinci topu görünce düdüğü çaldı ama oyuncular duymadı. Pozisyon devam edince de Donk elindeki topu tepki olarak yere fırlattı. Hakem sahada iki top olduğu için oyunu durdurmuştu zaten. Donk'a sportmenlik dışı hareket yaptığı için sarı kart gösterdi.
 

'Pozisyon penaltı'

 
Twitter hesabından tartışmalı pozisyonu değerlendiren eski FIFA hakemlerimizden Lale Orta ise penaltı kararı çıkması gerektiğini savundu. Orta twitinde, "Atilan bir cisim ile topa vurmanin cezasi penalti olmalidir. Atilan bir cisim elin devamı sayılır" şeklinde görüş bildirdi.
 

Maç iptal olacak mı?

 
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran olayın ardından akıllara şu soru geldi: "Maç yeniden oynanır mı?"
Sahalarda ender görülen bu pozisyonla ilgili verilecek karar merak konusu olurken; Beşiktaş yönetiminin kural hatası iddiasıyla, Futbol Federasyonu'na maçın tekrarı için başvuracağı öğrenildi.

 

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