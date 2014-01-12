TFF, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile ilgili kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı için kararını verdi.

TFF Basın Sözcüsü Mete Düren, TFF Yönetim Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'deki Kasımpaşa-Beşiktaş maçının tekrarlanmasına karar verdiğini açıkladı.

Takımlar bu mücadelede aynı kadrolarla sahaya çıkacak.

Federasyon tarafında yapılan resmi açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 30. maddesi uyarınca müsabakanın daha sonra belirlenecek bir tarihte, başlangıcından itibaren tekrarına, yalnızca tekrarına karar verilen müsabakanın oynandığı tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcuların oynatılmasına ve sarı kartla cezalandırılan disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına oy çokluğuyla karar verdi" denildi.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ligin 15. haftasında oynanmış ve 2-1 Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sone ermiş ancak Kasımpaşalı futbolcu Ryan Donk'un eline aldığı 'ikinci topu' ceza sahasındaki Almeida'nın ayağındaki topa atması ve hakemin oyunu hava atışıyla başlatması tartışmalara sebep olmuştu.