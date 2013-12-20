PFDK'dan hem Kasımpaşa'ya hem Beşiktaş'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa Kulübü'ne, Beşiktaş maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

Kurul ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Ramon Motta'ya da, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ile cezalandırdı.

PFDK'nın aldığı diğer kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. başkanı ÜNAL AYSAL hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi SEDAT DOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. başkanı İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, basın toplantısının misafir takımdan önce yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 15.12.2013 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RAMON DE MORAES MOTTA'nın, 15.12.2013 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftara yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübü hakkında, 15.12.2013 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.12.2013 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.12.2013 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANASPOR A.Ş.'nin, 14.12.2013 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ŞANLIURFASPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş hakkında, 14.12.2013 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - 1461 TRABZON PTT 1. Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- 1461 TRABZON SPOR Kulübü sporcusu SAVAŞ YILMAZ'ın, 14.12.2013 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - 1461 TRABZON PTT 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR - BOLUSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. sporcusu SELÇUK KILIÇ hakkında, 13.10.2013 tarihinde oynanan ALTAY - KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup futbol müsabakasında, Türkiye Futbol Federasyonu Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı 'nın 5.1. ve 5.2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

14- ALANYASPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan ALANYASPOR - DİYARBAKIR B.Ş. BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALANYASPOR Kulübü sporcusu MEHMET BURAK KAĞAN UÇA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - BUGSAŞSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BUGSAŞSPOR Kulübü sporcusu EVREN KİLARCI'nın, 15.12.2013 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - BUGSAŞSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUGSAŞSPOR Kulübü sporcusu OZAN ÖZTÜRK'ün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- GAZİOSMANPAŞA SPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923 - GAZİOSMANPAŞA Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü hakkında, 15.12.2013 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - DARDANELSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

19- KARTALSPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan KARTALSPOR - YENİ MALATYASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan KARTALSPOR - YENİ MALATYASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- TOKATSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET ŞAHAN'ın, 14.12.2013 tarihinde oynanan TOKATSPOR - İNEGÖLSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- LOCALTİME FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan LOCALTİME FATİH KARAGÜMRÜK- SİVAS DÖRT EYLÜL BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- SİİRTSPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan TEKİROVA BLD. SPOR - SİİRTSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, kulüp temsilcisinin eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu MAHİR AYDIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BEYLERBEYİSPOR Kulübü sporcusu OSMAN MERTOĞLU'nun, 15.12.2013 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYLERBEYİSPOR Kulübü idarecisi ONUR PARLAK'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 3.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. başkanı ZAFER ATAYGÜL'ün, 15.12.2013 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. - MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 15.12.2013 tarihinde oynanan HACETTEPSPOR - SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- DÜZYURTSPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - DÜZYURTSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ÜNYESPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan ÜNYESPOR - ÇIKSALINSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜNYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle ÜNYESPOR Kulübünün toplam, 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜNYESPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ÇIKSALINSPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan ÜNYESPOR - ÇIKSALINSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ERZİNCAN REFAHİYESPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan YENİ DİYARBAKIR A.Ş. - ERZİNCAN REFAHİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü teknik sorumlusu YÜCEL ÇOLAK'ın, 15.12.2013 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR - AYVALIKGÜCÜ BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- KOCAELİSPOR Kulübünün, 15.12.2013 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - ŞEKERSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- ANKARASPOR A.Ş. sporcusu GENÇAY KALKAN'ın, 10.12.2013 tarihinde oynanan ANKARASPOR A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

36- DERİNCE BLD. SPOR Kulübü sporcusu ABDULSAMET CAN'ın, 16.12.2013 tarihinde oynanan DERİNCE BLD. SPOR - GALATASARAY A.Ş. A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübü antrenörü İSMET ÇETİN'in, 16.12.2013 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR - ŞANLIURFASPOR A2 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ANKARASPOR A.Ş'nin, 16.12.2013 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARASPOR A.Ş. A2 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada ANKARASPOR A.Ş. sporcusu ASLAN GÖK'ün, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARASPOR A.Ş. teknik sorumlusu YAVUZ KARAÇAM'ın, cezaya uyulmaması eylemine iştirak etmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- KARTALSPOR Kulübü sporcusu BARIŞ ŞAFFAK'ın, 16.12.2013 tarihinde oynanan KARTALSPOR - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu TAYYİB KANARYA'nın, 16.12.2013 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR - SİVASSPOR A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- PENDİKSPOR Kulübü sporcusu BURAK BEŞLİ'nin, 16.12.2013 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübü sporcusu SEDAT İNAL'ın, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübü sporcusu BURAK YILMAZ'ın, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM OKAN TÜRKMENEL'in, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübü sporcusu FEYZULLAH ŞAHİN GÜNEŞ'in, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu NURULLAH ALP ER'in, 16.12.2013 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR A2 Ligi müsabakasında, kavgaya karışmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu EMRE SORGUN'un, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu CANBERK TAŞDELER'in, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED ENES DURMUŞ'un, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu ÖMER ERASLAN'ın, kavgaya karışmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu YILMAZ ÇAKIROĞLU'nun, 16.12.2013 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR Spor Toto A2 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- SANICA BORU ELAZIĞSPOR Kulübünün, 16.12.2013 tarihinde oynanan SANICA BORU ELAZIĞSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. A2 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- MANİSASPOR Kulübü teknik sorumlusu MÜMİN ÖZKASAP hakkında, 16.12.2013 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ALTAY A2 Ligi müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLAMDIĞINA,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübü antrenörü ÇINAR ŞENOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına Karar verilmiştir