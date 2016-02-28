Tahir Elçi'nin ölümünün üzerinden üç ay geçti; deliller eksik, şüpheli yok!

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin ölümünün üzerinden 3 ay geçti. Suriçi’nde Dört Ayaklı Minare’nin önünde öldürülen Elçi cinayetine ilişkin şuana kadar şüpheli sıfatıyla ifade veren olmadı. Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen, “3 aydır ne tetik ne de tetiğin arkasındaki karanlık güçler bulunmadı. Ancak katilleri bulacağız, bu dosyayı asla kapattırmayacağız” dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Suriçi’nde Dört Ayaklı Minare’nin önünde çatışmanın son bulması ve savaşın sivil alanlardan uzak tutulması için basın açıklaması yaptığı sırada polis ile YDG-H üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında öldürülen Elçi cinayetinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen ne deliller tam olarak toplanabildi. Ne de şüpheli sıfatıyla ifade veren oldu. Tahir Elçi’nin takipçisi olduğu faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılmamasının Elçi dosyası için umutsuzluk teşkil ettiğini söyleyen Ahmet Özmen, “3 ay geçmesine rağmen dosyada bir ilerleme yok. Ancak bu dosyanın da faili meçhul cinayetlerin dosyası gibi yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Elçi cinayeti için sadece 5 polisin tanık, 1 polisin de müşteki olarak ifadesine başvurulduğunu ancak şüpheli sıfatıyla kimsenin ifadesinin alınmadığını hatırlatan Özmen, “Etkili ve hızlı bir soruşturma yürütülmüyor. Dosyada şimdiye kadar bir şüpheli dahi yok. Ne tetik ne de tetiğin arkasındaki karanlık güçler bulunmuş değil. Ancak meslektaşları ve Diyarbakır Barosu olarak biz bu dosyayı asla bırakmayacağız. Katiller ve arkasındaki güç ortaya çıkana kadar çalışacağız” ifadesini kullandı.

“Bu dosyanın takipçisi olacağız”

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, de bölge baroları ve Elçi’nin meslektaşları olarak dosyanın takibini bırakmayacaklarını söyledi. “İlk günden beri dosyada etkin soruşturma yürütülmüyor” diyen Elçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dosya alelade bir dosya değil. Elbette her cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Ancak Tahir Elçi cinayeti kamuoyunun vicdanını yaraladı. Haliyle bu dosya tüm kamuoyunu ilgilendiren bir dosyadır. Soruşturmanın bir an önce etkin bir şekilde sürdürülmesi ve katillerin bulunmasını istiyoruz. Bu cinayetin faili meçhul cinayetleri gibi kaybolup gitmesine gerek bölge baroları olarak gerek Tahir’in meslektaşları olarak izin vermeyeceğiz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.”



"Faili meçhul değil, faili belli"



Eski Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar ise, "Bu dosya faili meçhul değil faili belli ama cezasızlık pratiği uygulanıyor" dedi. Dosyada şimdiye kadar "bir arpa boyu yol alınmadı" diyen Aktar, "Cinayet anına ilişkin görüntüler, deliller ve yaşananlar göz önüne alındığında failin kim olduğu ortada. Ancak buna rağmen cinayet anında silah kullananların ifadelerine dahi başvurulmadı. Yasal prosedür uygulanmadı" diye konuştu. Faili meçhul cinayetlerinde uygulanan cezasızlığın Elçi cinayetinde de uygulandığını söyleyen Aktar, "Devlet, 'şuan çatışma ortamı var. Polislerin moralini bozmak istemiyoruz' mesajı veriyor. Bu dosyanın faili meçhul değil bizce faili belli. Sadece yetkililer suçluları koruyor" ifadesini kullandı.

Cinayet anına ait görüntülerden animasyon yapılacak

Diyarbakır Barosu cinayetin aydınlatılması için cinayet anına ait görüntülerden animasyon yapılması için çalışma başlattı. Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare’nin yer aldığı Yenikapı Caddesi, bölgenin Dünya Kültür Mirası’na alınma aşamasında mimarlar odası ve belediye tarafından lazer tarama sistemi kuruldu. Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin çalışmalarını sürdüren komisyon, bu sistem ile olay anına ilişkin animasyonu tamamlamak üzere. Aynı zamanda, olay anına ilişkin haber ajanslarından toplanan 8 görüntü şu anda İstanbul’daki komisyon ve İsviçre Barosu tarafından tek bir ekranda 4 karede izlenebiliyor. Komisyonun şu andaki çalışmaları ise o 8 görüntüyü tek bir ekranda 6 ve ardından ise 8 kareye bölebilmek. Böylece olay anına ilişkin ortaya çıkacak animasyon ile bahsi geçen görüntüler istenilen ekran sayısına bölündüğünde cinayet netleşecek.