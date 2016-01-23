Tahir Elçi cinayeti için Jandarma Kriminal devreye girecek

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin, Sur ilçesinde polisle PKK'lılar arasındaki çatışma sırasında vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yerinde keşif yapmak ve delil toplamak için Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı uzmanlarından 5 kişilik bir araştırma heyeti oluşturdu. Sur ilçesindeki operasyonların tamamlanması ve olay yerinin güvenliğinin sağlanmasının ardından heyet olay yerindeki çalışmalarına başlayacak.

Tahir Elçi’nin vurularak hayatını kaybettiği yerde polis ekipleri daha önce iki kez inceleme ve delil toplama çalışması yapmış ancak çevreden ateş açılması sonucu bu çalışmalar yarım kalmıştı.

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yerini incelemek ve yarım kalan delil toplama çalışmalarını tamamlamak üzere Jandarma kriminal uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturdu. Ekipte olay yeri inceleme ve kriminal uzmanları var. Sur bölgesindeki operasyonlar tamamlandıktan sonra uzman ekip, Elçi’nin vurulduğu yerdeki inceleme çalışmalarına başlayacak. Jandarma ekibi, olay yerinde soruşturma savcılığı nezaretinde keşif de yapacak. Hangi polisin hangi noktadan ateş ettiği, dosyadaki ifadeler ve görüntüler de esas alınarak ‘canlandırma’ yöntemiyle tekrarlanarak Elçi’yi öldüren merminin hangi noktadan geldiği tespit edilmeye çalışılacak. Ayrıca ‘yara balistiği’ incelemesi kapsamında merminin geliş yönünün (atış seyri) belirlenmesi için lazer ışınları da kullanılacak.

Adli Tıp inceliyor

Soruşturmayla ilgili bir başka inceleme de Adli Tıp Kurumu’nda devam ediyor. Savcılık dosyadaki bütün görüntüleri Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp uzmanları, Elçi’nin vurulduğu değerlendirilen zaman aralığındaki silah seslerinden Elçi’nin vurulduğu anda hangi tür silahların ateşlendiğini tespit etmeye çalışıyor.