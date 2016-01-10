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Tahir Elçi cinayetini aydınlatabilecek belgeye ulaşıldı

Elçi, 28 Kasım’da Diyarbakır Suriçi’nde öldürüldü

10 Ocak 2016 15:19

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili soruşturma dosyasına eklenen belgede, sokakta olduğu sonradan ortaya çıkan istihbaratçıların silahlarının alınmadığını ortaya çıktı.

Olaydan hemen sonra sokakta bulunan 26 Polis ile kaçan YDG-H'linin attığı tabancanın balistik incelemesi yapılırken, sokakta olduğu sonradan ortaya çıkan istihbaratçıların silahlarının alınmadığı ortaya çıktı.

Zaman'ın haberine göre, Avukatların ısrarlı talebi üzerine soruşturma dosyasına gönderilen ve 15 gün sonra hazırlandığı belirtilen görevlendirme yazılarında sokakta 2 istihbaratçının olduğu, YDG-H'lileri takip eden 3 istihbaratçının da olay günü olay yerinde görevliymiş gibi gösterildiği anlaşıldı.

 

Görevlendirme yazısı cinayetten 15 gün sonra yazılmış

 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği'nin olaydan 21 gün sonra yani 18 Aralık'ta, güvenlik şube müdürlüğünün 9 Aralık'ta, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün 14 Aralık'ta görevlendirme yazılarını yazdığı görünüyor. Görevlendirme yazılarında güvenlik şubenin 9 Aralık tarihli görevlendirme yazısında 6 ekipten toplam 14, foto film şube müdürlüğünden 2 polisin görevlendirildiği; ekipler büro amirliğinin 18 Aralık tarihli görevlendirme yazısında 3 ekipte 10 polisin görevlendirildiği bilgisi yer alıyor. 28 Kasım tarihli emniyet tedbiri görevlendirme yazısında istihbarat şubenin ismi ise geçmiyor. Ancak istihbarat şube müdürlüğünün 14 Aralık tarihli iki ayrı görevlendirme yazısında toplamda 5 polisin bölgede görev aldığı belirtiliyor. Emniyet amiri H.B.B. imzalı görevlendirme yazılarında 2 polisin sokakta görev aldığı, YDG-H'lilere yaklaşık 15 kilometre takip eden 3 istihbaratçının da görevli olduğu bilgisine yer veriliyor.

Bu arada emniyetin "sokakta görevliydi" dediği iki istihbaratçıyı, avukatlar görüntülerden tespit etmiş ve soruşturma savcısından "bunların kim olduğunu" ve araştırmasını talep etmişti. Savcılık, sokaktan çıkıp kaçan iki kişinin istihbarat polisi olduğunu belirlemişti. Olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen bu iki polisin ne silahlarının balistik için alındığı ne de bilgisine başvurulduğu tespit edilmişti. Talep üzerine savcılık, polislerin ifadesini ‘tanık' sıfatıyla almıştı. Avukatlar, istihbarat şube müdürlüğünün gizlediği bu iki ismin olağan şüpheli olduğunu ve tutuklanmaları talebinde bulunmuştu.

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