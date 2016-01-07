Tahir Elçi'nin öldürüldüğü günün telsiz konuşmaları savcılıkta

Diyarbakır'da 2 polisin ve Baro Başkanı Tahir Elçi'nin vurularak öldürülmesi olayına ilişkin polis telsiz kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi. Kayıtlarda PKK'lıların bindiği aracı takip etmekle görevlendirilen ekibin anonsunda, "Aracı alıp incelerse iyi olur" dediği dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamını yitirdiği olayın telsiz kayıtları, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına gönderildi. Kayıtlarda haber merkezinin basın açıklaması için görev alacak ekiplere hitaben, "Dört Ayaklı Minare'de görev alacak ekipler sokağın iç kısmına girmeden sokağın başında bekleyecek şekilde görev alacak" anonsu yapıldı.

Kayıtlarda saat 10.45 sıralarında Terörle Mücadele Şubesi'nden bir amirin Sur bölgesindeki zırhlı araçların acil bir şekilde şüphelilerin bindiği taksinin giriş yaptığı Urfakapı'ya geçmesine dair anonsu yer aldı. Yine kayıtlarda aynı amir, yakın olan ekiplerin hemen o bölgeye geçmesi talimatı da verdi. Kayıtlara göre, emri alan diğer amir olay yerinden yaklaşık 6 kilometre uzaktaki Şanlıurfa Yolu'nda olduğunu bildiren ekibi de taksinin Sur İlçesi'ne giriş yaptığı noktaya gönderdi.

"Aracı alıp incelerse iyi olur"

Telsiz kayıtlarında basın açıklaması için Balıkçılarbaşı'nda görevliyken PKK'lıların bindiği taksinin geldiği Urfakapı'ya gönderilen zırhlı aracın anonsu da yer aldı. Savcılığa gönderilen polislerin telsiz konuşması kaydı şöyle:

Zırhlı araç: Merkez, Kervansaray arka tarafından Balıkçılarbaşı istikametine gelen ticari 0980 plakalı aracı alıp incelerse iyi olur.

Merkez: Tamam Melikahmet'ten Balıkçılarbaşı'na geliyor doğru mu?

Zırhlı araç: Mardinkapı istikametinden geliyor efendim, Gazi Caddesi istikametinden

Merkez: Takip ettim.(3 ekibi anons ediyor) Bu aracı almaya çalışalım.

İkinci zırhlı araç: Şu an Balıkçılarbaşı'nda aracı bekliyorum.

İlk saldırı 10.51'de oldu

Telsiz kayıtlarına göre, Balıkçılarbaşı'nda polislere PKK'lıların ilk saldırısı saat 10.51'de oldu. Olayı duyuran haber merkezi, "Balıkçılarbaşı'na giden ticari, silah kullandı. Ekiplerimiz ivedi geçsinler. Sürücü yaya olarak kaçtı. Ekiplerimiz yolu kessin" derken olay yerindeki bir ekip ise, "Merkez sürücüyü ayağından yaraladık, kaçıyor. Şu an yaralı var" diye cevap verdi. Olay yerinde bulunan ekip, arkadaşlarının yaralı olduğunu söyleyip ambulans isterken, diğer telsiz konuşmaları kayıtlara şöyle yansıdı:

Ekip: Merkez, yaralı bizim şubeden, acil

Merkez: Doğrudur, 112'yi yönlendiriyoruz

Ekip: Şu an bir yaralı da Dört Ayaklı Minare önünde bulunuyor. 112 acil olursa uygun olur.

Merkez: Tamam yönlendiriyoruz. Bu taksi sürücüsünü alabildik mi?

Ekip: Ara sokaklara kaçtı. Muhtemelen ayağından yaralandı. Şu an çatışma devam ediyor.

Merkez: Tüm istasyonlarımız çevrelerine karşı son derece duyarlı olsun.

Ekip: Shortland (Zırhlı polis aracı), acil Dört Ayaklı Minare'ye gelin, acil buraya gel.

Amir: Ara sokaklara inmeyin. Yaralılarımızı alıp yukarıya çıkın. Merkez kobra sevk edin oraya.

Ekip: Merkez Dört Ayaklı Minare'de yaralımız var, karnına tampon yapıyoruz. Ambulans acil olursa iyi olur. Şu anda bir memurum yaralı.

Merkez: Tamam sakin bir şekilde anonslarımızı yapalım. Panik yapmadan olaylara müdahale edin. Çevremize karşı duyarlı olalım.

Ekip: Merkez, hala yaralı arkadaşımız için ambulans gelmedi.

Merkez: 3 ambulans sevk ettik. Tekrar uyarıyoruz.

Ekip: Doğrudur ambulans bir yaralı aldı, devam etti. Bizim yaralı arkadaş için ambulans yok hala. Şu an ambulans farklı noktaya girdi. Yaralı arkadaşımız minarenin önünde buluyor. İvedi olsun arkadaşımız kan kaybediyor.

Ekip: Merkez, tekrar ambulans gönderin. Yaralı arkadaşımıza hala ambulans gelmedi