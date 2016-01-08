Tahir Elçi cinayetindeki ihmaller müfettiş raporunda ortaya çıktı

Diyarbakır’da 2 polisin şehit edildiği ve Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili polis baş müfettişinin hazırladığı ön inceleme raporu olaydaki ihmaller silsilesini ortaya çıkardı. Rapora göre, 2 PKK'lının olduğu taksiyi takip eden ekibin sadece ‘Araç incelense iyi olur’ anonsu geçtiği ve bu uyarının yetersiz olduğu belirtildi. Bölgedeki polislerin PKK'lıların silahlı olduğu konusunda bilgilendirilmediği söylendi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; soruşturma kapsamında bölgeye gönderilen 2 mülkiye ile 2 polis başmüfettişinin hazırladığı ön inceleme raporunda, çarpıcı tespitlere yer verildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Adnan Taşdan’ın, ekiplerin bağlı olduğu şube müdürlerinin ve 24 polisin bilgisine başvuran, olay yerini, görüntü kayıtları ve tutanakları inceleyen müfettişlerin raporunda özetle şöyle dendi:

Müdahalede gecikildi

“İstihbarat bilgisi önceden sağlanmış, bölücü terör örgütü unsuru 2 kişinin içinde bulunduğu araç takibe alınmış, belli süre takip devam edilmiştir. Bu takip sürecinde aracın durdurularak bölücü terör örgütü unsurlarının etkisiz hale getirilmesi gerektiği, bunda gecikme yaşandığı, takibin sürdürüldüğü, Balıkçılarbaşı mevkine gelindiğinde bölgede görevli güvenlik güçlerinin sadece ‘aracın durdurularak incelenmesi’ yönünde bilgilendirildiği, sözkonusu araçtaki kişilerin örgüt mensupları oldukları, silahlı olabilecekleri yönünde uyarı yapılmadığı, aracın durdurulmasında zaafiyet ortaya çıktığı...”

Takipteki ekip eksik bilgi verdi

PKK'lıların içinde bulunduğu taksiye ilk müdahalenin ardından çatışma çıktığı, 2 polisin hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi: “Basın açıklamasının yapıldığı Dört Ayaklı Minare önündeki polise uyarı yapılmadığı, kaçan teröristlerin son anda fark edildiği, sağlıklı uyarının yapılması durumunda polislerin teröristleri etkisiz hale getirmesinin sözkonusu olduğu, orada görevli polisin olayın ne olduğunu anlamadan kısa sürede gelişmelerin yaşandığı...” Taksiyi takip eden ekibin haber merkezine “TT 0980 plakalı araç alınıp incelense iyi olur” şeklinde anons geçtiğinin anlatıdığı raporda, bu uyarının yetersiz olduğu, merkezden de bu uyarı doğrultusunda polislere eksik bilgi aktarıldı, müdahalede zaafiyet gösterildiği vurgulandı.

Mermi izdüşümü yapılmadı

Raporda şöyle dendi: “Bölücü terör örgütü unsurlarının olay sonrası inceleme yapmaya çalışan ekibe uzun namlulu silahlarla saldırdığı, olay yeri ve kriminal incelemenin sağlıklı yapılamadığı, Elçi’nin nasıl vurdulduğuna dair bulguların sağlıklı toplanamadığı, mermi izdüşümü alınarak ölüme neden olan merminin nereden, hangi iz oluşturarak çıkış yaptığının tespitinin yapılamadığı...”