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Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerde savcılara ateş açıldı!

Heyetin incelemesini tamamladığı sırada uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırı yapıldı

30 Kasım 2015 14:19

Diyarbakır'da Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerde inceleme yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın da arasında bulunduğu heyete ateş açıldı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, savcılar, olay yeri inceleme ekibi ve Diyarbakır Barosu temsilcisinden oluşan heyet, incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği ve 2 polis memurunun şehit düştüğü saldırının gerçekleştiği Balıkçılarbaşı Semti Yenikapı Sokak'a gitti. 

Heyetin incelemesini tamamladığı sırada uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırı yapıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışmanın yaşandığı olayda can kaybı olmadı. 

Saldırının olduğu gün incelemede bulunmak üzere olay yerine giden Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın da arasında bulunduğu heyet, çatışmanın ortasında kalmış, 2 polis memuru yaralanmıştı. 

 

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