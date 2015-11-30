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Tahir Elçi cinayetinde cevap bekleyen sorular

"Eylem yapılacağı istihbaratına alınmasına rağmen neden basın açıklamasına izin verildi?"

30 Kasım 2015 12:51

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin Başbakan Ahmet Davutoğlu, her türlü çalışmayı yapacaklarını dile getirirken Elçi’nin cinayetine neden olan mermi çekirdeği hala bulunamadı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan derlemeye göre cinayeti aydınlatması beklenen sorular şöyle:

- Polislerce takip edilen araç neden Tahir Elçi’nin basın açıklaması yaptığı yerin yakınlarında durduruldu?

- Olay yerinde onlarca polis bulunmasına karşın Elçi neden korunamadı?

- YDG-H’li olduğu belirtilen iki silahlı kişiden öndekinin gazetecilerin yanına gelmeden sağ elindeki silahı sol eline alarak kazbazından tuttuğuna ve ikinci kişinin gazetecilerin önünde silahı yere fırlattığına ve polislerin Elçi’nin de buluduğu yöne doğru ateş ettiğine ilişkin görüntülere göre Elçi polisin silahından çıkan kurşunla mı vuruldu? 

- Elçi, 3. bir noktadan gelen kurşunla vurulmuş olabilir mi?

- Elçi’nin faili meçhul cinayetlerdeki gibi ensesinden tek kurşunla vurulması bir mesaj mı?

* HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’a yönelik suikast ihbar ve iddialarının gündeme geldiği ve “ suikastler yaşanacak” tartışmalarının yapıldığı bir dönemde Tahir Elçi’nin öldürülmesi tesadüf mü? 

- Olay yerindeki gazetecilerin görüntüleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve deliler toplandı mı? Mobese kameraları çalışıyor muydu?

- İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre eylem yapılacağı istihbaratı alındığına göre basın açıklamasına neden izin verildi? Polislerin bilgisi yok muydu?

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