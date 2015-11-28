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Tahir Elçi’nin öldürüldüğü bölgede inceleme yapan heyete ateş açıldı!

Saldırıda iki polis memuru hafif yaralandı

28 Kasım 2015 17:41

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü bölgede inceleme yapılan heyete ateş açıldı. Saldırıda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz yara almazken, 2 polis memuru hafif yaralandı. Keşif tamamlanamadı.

DHA'nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bir başsavcı vekili, 2 cumhuriyet savcısı ve baro yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, olay yeri incelemesi için Dört Ayaklı Minare'nin olduğu bölgeye gitti. Saat 15.00 sıralarında Başsavcı olay yerinde inceleme yaptığı sırada, sokak aralarından otomatik silah ve roketatarla saldırı yapıldı. Bu sırada güvenlik önlemi alan polis zırhlı aracı geçerken, yola tuzaklanan bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

Saldırı üzerine Başsavcı Solmaz ve beraberindekiler güvenli bir yere götürüldü. Başsavcı Solmaz, yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir yerde bulunduklarını söyledi. 

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur İlçesi'nde zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuluyor.

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