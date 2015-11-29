Tahir Elçi ve iki polisin öldürülmesini 3 başsavcı vekili, 5 savcı araştırıyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ve 2 polisin öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın 3 başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından yürütüldüğü açıklandı. Açıklamada, "Olası her ihtimal titizlikle araştırılmakta, delillendirme çalışmaları, kriminal araştırmalar ve kamera çözümlemeleri ile olay yerinden elde edilen silah ve diğer tüm delillerle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir" dendi.

Diyarbakı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

28/11/2015 tarihinde Sur İlçesi Balıkçılarbaşı semtinde ve Şeyh Mutahhar Cami (dört ayaklı minare) yanında meydana gelen ve Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/42413 numaralı dosyası üzerinden soruşturma başlatılmıştır.

28/11/2015 tarihinde 10:50 sularında Diyarbakır İli Sur İlçesi Gazi Caddesi üzerinde yavaşlayan şüpheli bir araç içerisinde bulunan 2 Bölücü Terör Örgütü mensubu tarafından ateş açılması sonucu Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli polis memurları Ahmet ÇİFTASLAN ve Cengiz ERDUR şehit olmuş, bu olayın hemen sonrasında teröristlerin, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir ELÇİ'nin"zarar gören tarihi eserler" hakkında basın açıklaması yaptığı ve açıklama sonrasında bulunduğu Sur İlçesi Savaş Mahallesi Yenikapı Sokakta bulunan Şeyh Mutahhar cami yanına doğru yönelmeleri üzerine burada çıkan silahlı saldırı olayı sonucunda Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir ELÇİ hayatını kaybetmiş ve 1 polis memuru ile 1 basın mensubu yaralanmıştır.

Olay kapsamında;

a) Diyarbakır Baro Başkanı Tahir ELÇİ'nin Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı ile birlikte yapılan otopsi neticesinde 1 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin ense soldan kafatasına isabet ederek arkadan öne aşağıdan hafif yukarıya ve soldan hafif sağa seyirle harabiyet yaparak alın sol taraftan vücudu terk ettiği ve atış mesafesinin uzak atış olarak değerlendirildiği, ölümün harici ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu meydana geldiği, ölüme etki eden harici ateşli silah yaralanması dışında başka bir bulguya rastlanmadığına ilişkin rapor düzenlendiği,

b) Polis Memuru Ahmet ÇİFTASLAN'nın Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı ile birlikte yapılan otopsi neticesinde ölümün vücuda isabet eden iki adet ateşli silah mermi çekirdeğinin her birinin müstakilen öldürücü nitelikte olduğu ve ölümün bu şekilde gerçekleştiğine ilişkin rapor düzenlendiği,

c) Polis Memuru Cengiz ERDUR'un Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı ile birlikte yapılan otopsi neticesinde ölümün vücuda isabet eden bir adet ateşli silah mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğu ve ölümün bu şekilde gerçekleştiğine ilişkin rapor düzenlendiği anlaşılmıştır.

Olaydan sonra saat 14:30 sularında inceleme yapmak amacıyla Gazi Caddesinden olay yerine yönelen adli heyetimiz ile refakatinde Diyarbakır baro avukatlarından oluşan heyetimizin olay mahalline yaklaşıldığı sırada dört ayaklı minare ve çevresinde başlayan yoğun silahlı, roketatarlı ve bombalı saldırı sonucu olay yeri çevresinde güvenliği sağlamakla yükümlü bir adet kobra tipi aracın geçişi sırasında tuzaklı bombanın patlaması sonucu araçta bulunan 3 polis memuru hafif şekilde yaralanmıştır.



Polis Memurlarımızın şehit edildiği olayda kullanıldığı anlaşılan ticari araç sürücüsü A.S., Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmış, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebiyle Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılmış, diğer şüphelinin kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir.

Baro Başkanı Tahir ELÇİ'nin öldürülme olayının görgü tanıkları olan Diyarbakır Barosuna kayıtlı Avukatlar, baro çalışanları, gazeteciler, polis memurları ve olayın diğer görgü tanıklarının beyanlarını tespitine devam edildiği,

Meydana gelen olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/42413 soruşturma numaralı dosyası kapsamında şahsım nezaretinde 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 5 Cumhuriyet Savcısı ile soruşturma tüm ayrıntılarıyla çok yönlü olarak devam etmekte olup, olası her ihtimal titizlikle araştırılmakta, delillendirme çalışmaları, kriminal araştırmalar ve kamera çözümlemeleri ile olay yerinden elde edilen silah ve diğer tüm delillerle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Soruşturmanın safahat ve sonucundan kamuoyuna bilgi verileceği hususu;



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









Ramazan SOLMAZ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı