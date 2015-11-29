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Paris Barosu'ndan Tahir Elçi için başsağlığı mesajı

"Ailemiz bir kardeşini kaybetti. Yasımız ortak ve tarifsiz"

29 Kasım 2015 20:11

Paris Barosu Başkanı Pierre Olivier Sur, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Pierre Olivier Sur, mesajında "Ailemiz büyük bir meslektaşını kaybetti. Ve bugün Tahir, halkının acılı ama saygı dolu kortejiyle defnediliyor. Ailemiz bir kardeşini kaybetti" dedi.

Paris Olivier Sur'un Tahir Elçi için yayımladığı açıklama şöyle:

Ailemiz büyük bir meslektaşını kaybetti. Ve bugün Tahir, halkının acılı ama saygı dolu kortejiyle defnediliyor.

Ailemiz bir kardeşini kaybetti.  Yasımız ortak  ve tarifsiz... Mandela’ya de ki “Başkalarının özgürlüğünü çoğaltarak ve başkalarının özgürlüğüne saygı duyarak” yaşadın. Tahir Elçi’ydi  adı. Ve Paris Barosu, “Maître Tahir Elci’yi” tanımakla büyük onur duydu.

Oxir be mafparêzê kurdan, oxir be Tahir Elçi...

Vos bien dévoués confrères

Pierre Olivier Sur

Paris Barosu Başkanı

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