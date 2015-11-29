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Türkan Elçi'ye tehdit tweeti atan o kişi polis mi?

Emniyet, Türkan Elçi'ye tehdit tweetine inceleme başlattı

29 Kasım 2015 20:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye yönelik tehdit tweetlerini attığı öne sürülen polis hakkında inceleme başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkan Elçi'ye yönelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis G.E'nin Twitter hesabından yazıldığı iddia edilen tehdit mesajlarıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Personelle yapılan ilk görüşmede, böyle bir Twitter hesabının olmadığını beyan ettiği kaydedilen açıklamada, buna rağmen hesabın adı geçen kişiye ait olup olmadığı ve içeriğiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

 

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