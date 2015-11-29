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Kemal Burkay: Tahir Elçi'nin öldürülmesi planlı, ama şu an ülkeyi yöneten hükümet bunu yapmaz!

"Kürt halkı kendini yönetir, Kürtçe resmi dil olursa PKK istese de dağda kalamaz"

29 Kasım 2015 19:40

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden, eski HAK-PAR Genel Başkanı Kemal Burkay, "Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinin planlı olduğunu, ancak bunu ülkeyi yönetenlerin bunu yapmayacağını” savundu.  

Burkay’ın, Kanal A’da katıldığı Sınır İhlali programında “Kürt halkı PKK’den kurtulmalı” dedikten sonra Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin şunları söyledi:

“Planlı olduğu kanısındayım, yüzde 100 değil bu kanı. Orada bir sürü kişi arasında, ensesinden vurulan bir tek Elçi var, bir de basın mensubu yaralandı. Bu Elçi’nin seçildiğini gösteriyor. Bu kadar tesadüf olmaz.”

“Plan hayata geçirilirken beklenmeyen birtakım şeyler olabilir, iki polisin vurulması gibi... Bunu kimler yaptı diye düşünürseniz, kaosu büyütmek isteyenler... Devlete karşı bizim pek güvenimiz yok ama şu an ülkeyi yöneten hükümet bunu yapmaz. ‘PKK terör örgütü değildir’ dedi diye böyle bir şey yapmaz.”   

 

"HDP siyaset olanaklarını neden kullanmıyor?"

 

Burkay, konuşmasının devamında "PKK Kürt sorununun çözümünde engele dönüştü" sözlerini şöyle açtı: 

"Silahlı eylemlerin faydası olmadığını gördüler. Öyle olunca neden silahlı eyleme geri döndüler, neden savaşı Kürt kentlerine, kasabalarına taşıdılar? Daha önce milyonlarca insanımız göç etti, sonunda ne oldu (AbdullahÖcalan yakalandı, pişman olduğunu söyledi." 

"İlk kez (eleştirel) sesler yükseliyor bölgeden. Bir seçim yaşadık, barajın açılması çok büyük başarı HDP açısından. Belediyeleri var. HDP’nin siyaset yapması için büyük olanakları var. Neden bunu kullanmıyorlar?"

 

"Kürt halkı kendini yönetir, Kürtçe resmi dil olursa PKK istese de dağda kalamaz" 

 

"Halk, bence siyaset yapın diyor onlara. Bu açıdan PKK’nin tutumu engel. Öte yandan mesele tek yanlı değil. 'PKK giderse bu sorunu çözeriz' demek fasit dairedir. Siz köklü adımlar atarsanız PKK’nin bahanesi kalmaz. Kürt halkı kendini yönetsin, Kürtçe resmi dil olsun, ekonomisi gelişsin... O zaman PKK istese de dağda kalamaz." 

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