Binler, Tahir Elçi'yi son yolculuğuna uğurladı

Dün Diyarbakır'da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesi Selahattin Eyyubi Hastanesi’nden alındı. Elçi için Koşuyolu Parkı'nda tören düzenlendi. Tören sonrası Yeniköy Mezarlığı'na giden binler, Elçi'yi son yolculuğuna uğurladı.

Elçi’nin cenazesi tören yerine meslektaşı olan avukatların omuzlarında taşındı. Tahir Elçi’nin tabutunun üzerine Diyarbakır Barosu’nun ambleminin olduğu bir örtü serildiği görüldü.

Cenaze törenine çok sayıda HDP'li milletvekili katıldı. Bir dönem Diyarbakır Baro Başkanlığı da yapmış olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da cenazeye katılanlar arasında yer aldı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Elçi'nin eşi Türkan Elçi törende bir konuşma yaptı. Türkan Elçi, "Bugün yurt dışına çıkış yasağı kalktı; Tahir artık özgür. Onu orada binlerce faili meçhul karşıalayacak" derken, Demirtaş da "Tahir'i öldüren devlet değil, devletsizliktir" diye konuştu.

Avukatlar yürüyüşte üzerinde Türkçe ve Kürtçe olarak “Seni unutmayacağız” yazan ve Elçi'nin fotoğrafının bulunduğu pankart taşıyorlar.

Elçi'nin cenazesi Yeniköy mezarlığına götürüldü. Elçi, burada kılınan öğle namazı sonrası defnedildi.

Tahir Elçi'nin cenaze töreninden dakika dakika notlar şöyle:

[13:40] TAHİR ELÇİ'Yİ ONBİNLER UĞURLADI: Hayatını kaybeden Elçi'nin cenazesi bu sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morgundan avukatlar tarafından omuzlarda alındı. Elçi'nin tabutunun üzerine Diyarbakır Barosu'nun amblemi olan bir örtü serilerek, cenazesi töreninin yapılacağı Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sırasında Elçi'nin fotoğrafının bulunduğu Türkçe ve Kürtçe, 'Seni unutmayacağız' yazılı pankart taşındı. Omuzlarda cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan Elçi'nin cenazesi, Elazığ Caddesi'ndeki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde, üzerinde Elçi'nin fotoğrafı ile 'Barış elçisi' yazılı fotoğrafının bulunduğu cenaze aracına alındı. Elçi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Bağlar İlçesi'ndeki Yeniköy Mezarlığı'na götürülürken, törene katılanlar tabuta karanfiller bıraktı.

[12:34] TAHİR ELÇİ'Yİ ONBİNLER UĞURLUYOR: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesi, Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'na doğru yola çıktı. On binlerce kişi, cenaze arabasına konulan Elçi'nin naaşına eşlik ediyor. Bağlar Dörtyol, Sento Caddesi, Havaalanı kavşağı üzerinden Yaniköy'e giden korteje, çok sayıda kişi de balkonlara çıkarak alkışlarla destek veriyor. Elçi'nin resimlerini yakalarına takan kalabalık, sık sık 'Şehit namirin/Şehitler ölmez' şeklinde slogan atıyor.

[11:35] KOŞUYOLU PARKI'NDAKİ TÖREN SONA ERDİ: Türkiye'nin değişik yerlerinden otobüslerle kendi araçlarıyla gelenler tören alanını doldurdu. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesi Koşuyola Parkı'ndaki törenin ardından tekrar cenaze aracına konularak son yolculuğuna uğurlanıyor.

[11:32] DEMİRTAŞ: ÖNEMLİ OLAN NASIL YAŞADIĞINIZDIR: Tören alanında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kısa bir konuşma yaptı. Demirtaş şunları söyledi: Önemli olan nasıl öldürüldüğümüz değil, nasıl yaşadığımızdır. Bizler topraklarımızda çok acı gördük. Yaşımızdan çok daha fazla süren savaşlar gördük. Her gün cenazeler kaldırdık. Morg kapılarında büyüdük. Elbet topraklarımıza barış gelecek, bunu biliyoruz. Tahir Elçi'nin son sözleri bizim de sahipleneceğiz barış bayrağıdır. Biz kan istemedik, ölüm istemedik, özgürce yaşamak istedik. Gerçekleri konuşanlara yaşam hakkı tanımıyorlar, kendi öz yurdumuzda. Gerçekler acıdır, ama birilerinin söylemesi gerekir.

[11:30] 'O HEP MAZLUMUN YANINDA OLDU: Diyarbakır Baro Başkan Vekili Ahmet Özmen, dün öldürülen Tahir Elçi'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını, hukuk ve özgürlük düşmanlarını rahatsız ettiğini vurguladı. Özmen, "Hep insan haklarınız yanında oldu. Bu uğurda cezaevinde bile yattı. Ve alçakça bir saldırıyla katledildi." dedi.

[10:47] TAHİR ELÇİ'NİN CENAZESİ TÖREN ALANINDA: Dün öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesi, törenin yapılacağı Koşuyola Parkı'na getirildi. Saat 09.30'da morgdan alınan cenaze, binlerce kişinin eşliğinde yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Koşuyolu'na ulaştı. Meslektaşları tarafından omuzlanan Elçi'nin cenazesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yazılı olduğu olduğu anıtın önüne konuldu. Burada düzenlenecek törenin ardından cenaze, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

[10:45] DAVUTOĞLU: SİLAH İKİ POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE AİT: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı. ÖldürülenDiyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesinin yanında bulunan tabancaya ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, o silahın ilk polisi şehit eden teröristin silahı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Davutoğlu, olayın mutlak suratle aydınlatılacağını vurguladı.

[09:45] CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI: Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesi morgdan alındı. Meslektaşlarının omuzlarında taşınan Elçi'nin cenazesi tören yapılacak Koşuyola Parkı'na götürülüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, HDP'li milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Fırat Anlı ve çok sayıda avukat, sabah saatlerinde Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne geldi. Saat 09.30 sularında Elçi'nin cenazesi morgdan alınarak Elazığ Caddesi'ne kadar omuzlarda taşındı. Burada cenaze arabasına konulan Elçi'nin naaşı, kalabalık eşliğinde Koşuyolu Parkı'na götürüldü. Tahir Elçi'nin cenazesi, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'ndaki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin olduğu anıtın önüne getirilecek. Burada düzenlenecek törenin ardından cenaze, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

[09:00] MEZARLIK ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün vurularak öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi, şehirdeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Elçi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in annesi Azize ve ağabeyi Abdulaziz Baydemir'in mezarları yanına defnedilecek. Polis, cenazenin götürüleceği yol üzerinde ve mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

SABAHA KADAR SİLAH SESLERİ DUYULDU: Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Sur ilçesinde bugün de sabaha kadar silah ve patlama sesleri duyuldu. Valilik kararıyla sokağa çıkma yasağı getirilen Sur ilçesinde yasak devam ediyor. Sur'un 5 kapısı da polis barikatlarıyla kapalı. Özel harekatçı ve çevik kuvvet polisleri elleri tetikte bekliyor. Dağkapı Meydanı ve Ofis semtinde gece toplanan eylemciler barikat kurarak yolları kapatmıştı. Polis olaylara müdahale etti. Sabah saatlerinde Diyarbakır sokaklarında sessizlik dikkat çekti. Bazı bölgelerde kazılan hendekler kapatıldı.

YENİKÖY MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK: Elçi'nin cenazesi, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nden saat 10.00'da alınacak. Cenaze, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'ndaki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin olduğu anıtın önüne getirilecek. Burada düzenlenecek törenin ardından cenaze, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇOK SAYIDA İLİN BARO BAŞKANI DİYARBAKIR'DA: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda ilin baro başkanı ve avukatlar tören için Diyarbakır'a geldi. Elçi için Diyarbakır'a gelmek isteyen ve aralarında hukukçuların da olduğu 10 otobüs Ergani ilçesinde bekletildi ve şehre girişlerine izin verilmedi. Gece boyunca Ergani'de bekleyen grup, yürüyerek Diyarbakır'a gelmeye çalışıyor.