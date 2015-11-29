Davutoğlu'ndan Tahir Elçi cinayeti açıklaması: Ben suikast demedim, ne olursa olsun aydınlatılacak dedim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün Diyarbakır'da silahlı saldırıda öldürülen Tahir Elçi cinayetine ilişkin olarak, "Allah’tan rahmet diliyorum. Bir olma, ortak bir tutum gösterme çabası içerisinde olmamızı diliyorum. Bu olayın üstünün örtülmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bu olayın aydınlatılacağına dair ailesine söz verdim" dedi. "Ben suikast demedim, ne olursa olsun aydınlatılacak dedim" diyen Davutoğlu, "Sayın Elçi öldürülmüş olsun, ister çatışma arasında kaza ile hayatını kaybetmiş olsun aydınlatılacak derken teorik olarak bütün alternatifleri söylemek için belirttim" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Brüksel'de düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamlarından ilgili bölümler şöyle:

Bir kez daha taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Türkan hanımı aradığım zaman ifade ettim. Kayıp sadece avukat ve baroların değil Türkiye’nin kaybıdır. Her vatandaşın izzeti hepimizin ortak değeridir. Dün söylediğim gibi soruşturma devam ediyor. Şunun bilinmesi gerekir; hemen devleti suçlayan siyasilere dönük olarak; her olayda devlete katil demeye kalkarsanız, sayın Tahir Elçi hayatını kaybeder ortada hiçbir delil yokken devlete bu işi mal etmeye kalkarsanız, iki polisimizin canını yok sayarsanız, onlara dönük hiçbir şey söylemeden bir tutum takınırsanız hem ülkeye barış getirmez hem de siyasal anlamda bedeli olan tutumdur.

HDP’lilerden iki polisin şehit edilmesine dair bir şey duydunuz mu? Bizim için hayatını kaybeden herkes azizdir. Dün mecliste gördüğüm tablodan teesüf ediyorum, her olayı istismar ederek terör örgütünün sözlüğünü yapanlar bilsinler ki önce Elçi ailesine söylüyorum ki ne gerekiyorsa yapılacak.

Dün bilgiler aldık, gece boyu yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri dinledim. öncelikle bilmek lazım ki ilk saldırı yüz metre ötede iki polisimizi şehit eden teröristler tarafından yapıldı. Polis şehit olduktan sonra herhalde oradan ellerini kollarını sallayarak gitmelerine kimse izin vermez. Sayın tahir elçi de açıklama sonrası orada bulunuyor. Bütün bu acı olaylar hiç yaşanmayacaktı polise saldırı olmasaydı.

Bütün bunların sorumlusu terör olaylarını başlatan terör örgütüdür. Elçi’nin vefatıyla ilgili soruşturma yürütülüyor. Olayın aydınlatılmasını isteyenler şunu soralım: olayı aydınlatmak üzere giden savcı ekibine roketlerle kim saldırdı? Eğer birisi bu olayın örtülmesini istiyorsa bu terör örgütüdür. Son bilgi olarak sayın Elçi’nin cenazesinin yanında bulunan tabanca için polisimizi şehit eden teröristin elindeki tabanca olduğu tespit edilmiştir.

Bütün bu izlerin üzerinden gidilecek, mutlaka aydınlatılacak. Ben suikast demedim, ne olursa olsun aydınlatılacak dedim. Sayın Elçi öldürülmüş olsun, ister çatışma arasında kaza ile hayatını kaybetmiş olsun aydınlatılacak derken teorik olarak bütün alternatifleri söylemek için belirttim. Zaten olayın görüntüleri de açık şekilde koyuyor ki polise saldırı yapılmamış olsa bu olay yaşanmayacaktı. Olayın sorumlusu terör örgütüdür. Herkes tavrını açık olarak koymalıdır. Her türlü çalışmayı yapacağız ama teröre asla taviz vermeyeceğiz.