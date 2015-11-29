Demirtaş: Tahir Elçi'yi öldüren devlet değil, devletsizliktir!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da silahlı saldırıda öldürülen Tahir Elçi için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Demirtaş, "Tahir Elçi son nefesine kadar 'Barış' dedi. Bütün özgürlük sevdalılarının geçiş yolu budur" dedi. "Bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olmadı. Herkes devleti kendi mülkü gibi kullandı" diyen Demirtaş, "Hepimizin olsun diye, ortak yönetim olsun diy eçok uğraştık; uğraşıyoruz. Ama Kürt halkı şunu iyi biliyor; Tahir’i öldüren devlet değil, devletsizliktir" diye konuştu. "Elçi, yatağında yastığında ölmeyeceğini bilenlerdendi" diyen Demirtaş, "Allah hepimize böyle onurlu bir yaşam ve ölüm nasip etsin" dedi.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Elçi, son saniyesine kadar barışı ağzından eksik etmedi"

Allah hepimize böyle onurlu bir yaşam ve ölüm nasip etsin. Önemli olan nasıl öldürüldüğümüz değil nasıl yaşadığımızdır Bizler her saniyemizi halkımızın değerlerine kutsallarına bağlılıkla geçireceğiz. Sayın Elçi böyle demişti. Elçi, son saniyesine kadar barışı ağzından eksik etmedi. Onun mirası budur, bizler topraklarımızda çok acı gördük; kan gördük; savaşlar gördük. Her gün cenazeler kaldırdık, morg kapılarında büyüdük. Bunu bir kader olarak kabul etmedik, elbet topraklarımıza barış gelecek. Bunda ısrarcı olacağız, Elçi’nin son sözleri bizim de sahipleneceğimiz barış bayrağıdır. Kan, savaş, ölüm istemedik. Topraklarımızda özgürce yaşamak istedik.

Gerçekler yakıcıdır ama birilerinin söylemesi gerekir, hakikati gizleyerek hiçbir yere ulaşamayacağımızı bilenlerdendi Elçi. Koşullar ne olursa olsun cesur olmayı gerektirir, rüzgarın estiği yola göre değil, her koşulda bedel ödemeyi gerektirir.

"Onbinlerce faili meçhul karşılayacak"

Elçi, yatağında yastığında ölmeyeceğini bilenlerdendi. Hepimiz böyle çıkmadık mı yola? Çocuklarımız torunlarımız yataklarında rahat ölsünler diye canımızı ortaya koyduk, bizi yıldıramazlar böyle.

Sevgili eşinin de belirttiği binlerce onbinlerce faili meçhul karşılayacak. Hepsi çok tanıdık, hikayeleri aynı. Tıpkı Kürdistan toprakları gibi acılıdır yaşam öyküleri. Her birinin yaşam öyküsü acı tarihi, topraklarımızın tarihiyle aynıdır.

Seni Allah’a emanet ediyoruz. Çok şükür ki yüzbinlerce dostumuz var, Kürt ile Türk ile demokrasiye inanan yüzbinler bugün arkandan ağıt yakıyor.

"Tahir’i öldüren devlet değil, devletsizliktir"

Bu siyasi cinayetin tam olarak aydınlanacağından şüphemiz var. Haklı şüphemiz var, geçmişte o kadar çok yaşandı ki topraklarımızda benzer acılar yaşandı. Hiçbirinin arkasından failler yakalanacak diye içimiz rahat uğurlayamadık. Çünkü bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olmadı. Herkes devleti kendi mülkü gibi kullandı. Hepimizin olsun diye, ortak yönetim olsun diy eçok uğraştık; uğraşıyoruz. Ama Kürt halkı şunu iyi biliyor; Tahir’i öldüren devlet değil, devletsizliktir.

Çünkü biliyoruz ki bugün barış elçisi başkanımızın arkasından ‘oh olsun’ diyen on milyonlar da var. Ankara’da bu acıyı yüreğinde hissetmeyen bir yönetim, anlayış var. Nasıl bizim yönetimimiz diyebiliriz. Acıda bile ortaklaşamayan bir toplumu nasıl bir arada tutabiliriz. Tahir Başkanın mirası emaneti yükü ağırdır, ama halkımız bu ağır yükü taşırken tarihi sorumluluğu unutmayacak. Biz bu özgürlük kervanını varması gereken yere ulaştırana kadar herkesle ortak mücadeleyi büyüterek yürüteceğiz. Gözün arkada kalmasın, böyle olmasını istemezdik.

Keşke bize nasip olmasıydı senin tabutunun önünde konuşmak. Kolay değil ama bugünler de geçecek. Allah rahmetini senden esirgemesin, bütün ailemize yoldaşlarımıza sabır diliyorum.