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Elçi cinayetindeki saldırganlarla çatışan o polisler konuştu

"Üzerime silahı fırlatınca dikkatim dağıldı, vuramadım”

30 Kasım 2015 09:26

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinden sonra saldırganlarla çatışan polislerin ifadeleri alındı. Güvenlik Şube’de görev yapan ve kimliği gizli tutulan polis, “Silah sesi geldikten sonra ne olduğunu anlayamadım. Önce kaçan kişiyi fark etmedim. İkinci saldırganı fark ettim. Hareket halinde olduğu için ve üzerime silahı fırlatınca dikkatim dağıldı, vuramadım” dedi.

Habertürk’ten Ahmet Yukuş’un haberine göre diğer polis memuruysa, “Ateş ettim ancak vurup vurmadığım konusunda emin değilim. Mermilerim bitince, yere düşen arkadaşımın silahını aldım” diye konuştu. Görüntülerde deşifre olan polis memurlarının başka illere tayinlerinin çıkarılacağı öğrenildi.

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