Tahir Elçi'yi öldüren mermi çekirdeği bulunamadı!

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cumartesi günü Dört Ayaklı Minare’yle ilgili basın açıklaması yaptıktan 2 dakika sonra ensesinden vurularak öldürülmesiyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, Elçi’nin ölümüne yol açan mermi çekirdeğinin bulunamadığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Elçi’nin vurulduğu bölgeye önceki gün keşif için giden savcılar, iki avukat ve kriminal polislere, PKK’lı bir grup roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenlemişti. Savcılar ve polisler dün sabah tekrar bölgeye gitti. Olay yerinde çok sayıda kovan toplanmasına rağmen, Tahir Elçi’nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı. Güvenliğin sağlanmasının ardından mermi çekirdeğinin bulunması için bölgede yeniden arama yapılacağı bildirildi.

İncelemeyi sürdüren polis, elde edilen görüntülerden saldırganların kimliklerine de ulaştı. Saldırganlardan birinin ‘PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olmak’tan kaydı bulunan Mahsun Gürkan (23) olduğu ve 2 gündür polisin takibinde bulunduğu ortaya çıktı. Gürkan’ın, 27 Kasım’da polislere yönelik silahlı saldırı olayına karışıp kaçtığı belirlenirken, yeni eylem hazırlığında olabileceği konusunda tüm birimlerin uyarıldığı saptandı.

Saldırganmış

Elçi’nin cenazesinin yanında bulunan tabancanın saldırganlardan birine ait olduğu belirlendi. Balistik incelemede, tabancanın saldırganların içinde bulunduğu taksiye doğru hareket eden polisi şehit eden saldırganın elindeki ‘Glock’ marka tabanca olduğu ortaya çıktı. Silahla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kriminal Şube Laboratuvarı’nda detaylı inceleme yapılıyor.

Sur'a geçeceklerdi

Elçi’nin vurulduğu saldırıdan hemen önce Gürkan’la ilgili istihbarat paylaşımı yapıldığı, Elçi’nin açıklama yaptığı alanda görevli polislerle de bu bilginin paylaşıldığı belirlendi. Saldırganları taşıyan taksinin sürücüsü verdiği ifadede saldırganların Sur ilçesine geçmek için aracına bindiğini söylediği öğrenildi. Polisin takibindeki saldırganların, Sur’daki barikatların arkasına geçmek için bölgeye geldikleri, polisi karşılarından görünce de ateş açarak o bölgeye kaçtıkları bildirildi.

Soruşturma kapsamında çatışmaya giren polislerin de ifadesi alındı. Polislerin silahlarından alınan örnekler de balistik incelemeye gönderildi.

Biri yaralı

Olay yerinde yapılan incelemede kan izinden saldırganlardan en az birinin yaralandığı sanılıyor. Yaralı saldırganın tedavi için hastaneye gidebileceği ihtimali üzerine polis sağlık kurumlarında da önlemler aldı. Bu arada iki polisin şehit edilmesi sırasında üçüncü bir saldırganın daha olay yerinde olduğu bilgisini savcılar araştırıyor. Eldeki kamera kayıtlarından henüz üçüncü bir kişinin tespit edilemediğini belirten yetkililer, “Yine de bu ihtimali araştırıyoruz” demekle yetindi.