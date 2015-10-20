Savcının tutuklanmasını istediği Tahir Elçi serbest bırakıldı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahir Elçi'ye yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

Tahir Elçi, CNN Türk’te 14 Ekim tarihinde yayınlanan Tarafsız Bölge programında, "PKK terör örgütü değildir. Bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK, silahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan, çok ciddi desteği olan bir siyasal harekettir" demişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözleri nedeniyle Elçi hakkında "Terör örgütü propagandası" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy 2'nci Sulh Ceza Hakimliği Tahir Elçi hakkında dün yakalama kararı çıkarttı. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararının gerekçesinde, “Şüpheli hakkındaki soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklandığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığından ve tebligat yapılamayacağı anlaşıldığından yakalama emri düzenlenmesine...” ifadeleri yer aldı.

'Baroda bekliyorum'

Hakkında yakalama kararının çıkartıldığını medyadan öğren baro başkanı Elçi, “Ben baro binasında bekliyorum, kaçmamışım, bir şey etmemişim. Bekliyorum” dedi. Elçi, “Talimatla ifadeye çağırırlar diye davet bekledim. O nedenle şehir dışına bile çıkmadım. Barodan ayrılmadım. Maalesef savcılığın davetini beklerken, yakalama kararı haberi geldi. Baroda bekliyoruz, buyursun, gelsinler. Kaçmam söz konusu olamaz. Zaten kaçmayacağımı bugün ortaya koyduk, gün boyunca bekledim” diye konuştu.

Gece 02:20'de getirildi

Tahir Elçi, saat 02.20 sıralarında makamında gözaltına alındı, sabah saatlerinde de İstanbul'a getirildi. Savcıya ifade veren Elçi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yurtdışına çıkma yasağı konan Tahir Elçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.