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Tahir Elçi hakkındaki yakalama gerekçesi: Yurt içinde saklandığı ve kendisine ulaşılamadığı tespit edildi!

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, "Barodayım, bekliyorum" demişti

20 Ekim 2015 15:03

"PKK terör örgütü değildir" açıklaması nedeniyle Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hakkında çıkarılan yakalama kararının gerekçesi ortaya çıktı.

Zaman'dan İsmail Avcı'nın haberine göre, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararının gerekçesinde, “Şüpheli hakkındaki soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklandığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığından ve tebligat yapılamayacağı anlaşıldığından yakalama emri düzenlenmesine...” ifadeleri yer aldı. Elçi, dün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır Baro Başkanlığı binasında olduğunu ve ifade vermeye hazır olduğunu belirterek, “Kaçmamışım buradayım” demişti.

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında "Bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan, toplumda ciddi desteği olan bir siyasal harekettir. PKK terör örgütü değildir" dediği gerekçesiyle 'Terör örgütü propagandası' yaptığı belirtilerek hakkında res'en soruşturma başlatılan Diyarbakır Baro Başkanı Elçi, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararı üzerine Diyarbakır'da gözaltına alındı. İstanbul'a götürülen Elçi'nin yakalama kararında şok ifadeler yer aldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan gün bile duruşmalara katılan, Diyarbakır Baro Başkanlığındaki makamında oturan Elçi'yi hiçbir tebliğ ya da ifade alınması için davet yapılmadı.  Hakkında yakalama kararının çıkartıldığını medyadan öğren baro başkanı Elçi, “Ben baro binasında bekliyorum, kaçmamışım, bir şey etmemişim. Bekliyorum.”  diye ajanslara açıklamalarda bulundu. Elçi, “Talimatla ifadeye çağırırlar diye davet bekledim. O nedenle şehir dışına bile çıkmadım. Barodan ayrılmadım. Maalesef savcılığın davetini beklerken, yakalama kararı haberi geldi. Baroda bekliyoruz, buyursun, gelsinler. Kaçmam söz konusu olamaz. Zaten kaçmayacağımı bugün ortaya koyduk, gün boyunca bekledim.” ifadelerini kullanmıştı. Buna rağmen mahkemenin Elçi'nin yurtiçinde saklandığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartılması dikkat çekti.

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