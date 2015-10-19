Tahir Elçi: Savcılığın davetini beklerken yakalama kararı haberi geldi; barodayım, bekliyorum

Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan'ın modaratörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında, "PKK terör örgütü değildir" dediği için başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, "Yargı, kamuoyu önünde yapılan bir fikir tartışmasında MHP’nin ve bana karşı üç gündür yürütülen linç kampanyasında linççilerin safında yer almıştır. Bu da yargının geldiği acı bir durumdur" diye konuştu.

Hakkında çıkarılan yakalama kararıyla ilgili olarak, Radika gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Tahir Elçi, "Bir baro başkanı bile ülkenin en çok izlenen, en popüler kanalında ülkenin en hayati meselesiyle ilgili resmi görüşten farklı bir görüş ve tanımlama yaptı diye hapse atılıyorsa ben hapse girmeye hazırım, hapse girmeye de razıyım" dedi.

"Yargı bir fikir tartışmasında MHP’nin yanında saf tutmuştur"

Elçi'nin değerlendirmeleri söyle:

"Benim bu ülkede son üç dört aydır ne yapmaya çalıştığımı, şiddetin sona ermesi ve silahların devreden çıkması, bu meselenin barışçıl yollarla çözüm için nasıl didindiğimi ve nasıl bir tutum ve çaba içinde olduğumu herkes biliyor. Bizim raporlarımız ve açıklamalarımızın hepsi ortada. Ben bu meselenin çözümü için çabalarken, resmi tanımlamadan farklı bir tanımlama yaptım diye özellikle MHP temsilcisinin tanımlamasını onaylamadım diye yargı hemen harekete geçip benim hakkımda soruşturma ve tutuklama yapıyorsa bu, Türkiye'de demokrasi ve ifade özgürlüğünü geldiği boyutu açıkça ortaya koymaktadır. Yargı bir fikir tartışmasında MHP’nin yanında saf tutmuştur. Kamuoyu önünde yapılan bir fikir tartışmasında MHP’nin ve bana karşı üç gündür yürütülen linç kampanyasında linççilerin safında yer almıştır. Bu da yargının geldiği acı bir durumdur. Acıyorum onlara..."

"Savcılığın davetini beklerken, yakalama kararı haberi geldi"

Elçi, 'tutuklanacak mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet. Ben baro binasında bekliyorum, kaçmamışım, bir şey etmemişim. Bekliyorum. Cuma günü soruşturma başladığını öğrendim. Bugün de ifadeye çağrılmayı bekliyordum. Herhalde talimatla ifadeye çağırırlar diye davet bekledim. O nedenle şehir dışı programımı da iptaL ettim. Barodan ayrılmadım. Maalesef savcılığın davetini beklerken, yakalama kararı haberi geldi. Baroda bekliyoruz, buyursun, gelsinler. Kaçmam söz konusu olamaz. Zaten kaçmayacağımı bugün ortaya koyduk, gün boyunca bekledim."