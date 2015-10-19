Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hakkında yakalama kararı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hakkında 'PKK terör örgütü değildir' ifadeleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt’un resen başlattığı soruşturmada Tahir Elçi’nin CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında söylediği “PKK Terör örgütü değildir. Bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKKsilahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan, toplumda çok ciddi bir desteği olan bir siyasal harekettir” sözlerinin soruşturma konusu olduğu belirtildi.

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