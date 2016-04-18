Tahir Elçi hakkında açılan 'terör örgütü propagandası' davası ölümünden 4 ay sonra düştü!

Diyarbakır'da 28 Kasım 2015 tarihinde çıkan olayda yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi hakkında İstanbul'da açılan dava, duruşma günü beklenmeden yapılan ara celsede alınan kararla ''ölüm' gerekçesi ile düşürüldü.

Elçi, iddianame kabul edildikten 22 gün sonra Suriçi bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare ile ilgili olarak Diyarbakır Barosu tarafından düzenlenen etkinlik sırasında öldürüldü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, katıldığı Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında, "PKK terör örgütü değildir" diyen Tahir Elçi hakkında "Terör örgütü propagandası" suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianameyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt düzenlemişti.

Elçi hakkında "Terör örgütü propagandası" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Kasım 2015 günü kabul edilmiş, 19 Nisan 2016 tarihine de duruşma günü verilmişti.

''Ölüm'' gerekçesi ile hakkındaki dava düştü

19 Nisan 2016 tarihine duruşma günü veren mahkeme, iddianamenin kabul kararından sonra dosyaya gelen nüfus kayıt örneğine göre Tahir Elçi'nin öldüğünün anlaşıldığını belirterek davayı düşürdü.

Ara celse yaparak aldığı kararla davayı düşüren mahkeme, davayı düşürme gerekçesi şöyle:

"Her ne kadar sanık Tahir Elçi hakkında Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan 3713 sayılı Kanunun 7/2-2.cümle ve TCK 53. Maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın alınan nüfus kayıt örneğinde Diyarbakır C. Başsavcılığının 01.12.2015 tarih ve 2015/42413 sayılı tespitine istinaden 28.11.2015 tarihinde öldüğü anlaşıldığından hakkındaki kamu davasının TCK 64/1 ve CMK'nın 223/8 maddeleri gereğince düşürülmesine."