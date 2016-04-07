15 barodan Ankara Adliyesi önünde ortak çağrı: Tahir Elçi cinayeti aydınlatılsın

Diyarbakır Barosu’nun çağrısıyla Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan avukatlar, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledilmesi, soruşturma dosyasının etkili yürütülmemesi ve aylar geçmesine rağmen faillerin bulunamamasını protesto etti.

Doğu ve Güneydoğu’da 15 barodan avukatlar Ankara Adliyesi önünde bugün bir araya gelen ve “Diyarbakır’dan duyulmayan Tahir Elçi’nin sesini duyurmak için Ankara’ya geldik”, “Soruşturma makamları ilgisiz ve kayıtsız kalmakta, toplumda azalan adalet inancı bu tutum karşısında tükenmiştir” dedi.

28 Kasım 2015 tarihinde Sur’da barış çağrısı yaparken katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile ilgili yürütülen soruşturmada ilerleme kaydedilememesine avukatlar duruma tepki gösterdi. Avukatlık Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Barosu’nun çağrısıyla Ankara Adalet Sarayı önünde bir araya gelen bölge baroları Tahir Elçi cinayetinin bir an önce aydınlatılmasını istedi. Açıklamaya Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin yanı sıra HDP Milletvekilleri Müslüm Doğan, Erol Dora, Ahmet Yıldırım, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve kitle örgütü yöneticileri katıldı. Açıklamayı yapan Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, Tahir Elçi’nin her daim hakikatin peşine düşmüş bir avukat olduğunu ifade etti.

"Elçi daima 'barış' dedi"

TBMM’de Tahir Elçi’nin katiline yönelik araştırma komisyonunun kurulması önerisinin reddedildiğini hatırlatan Çıtırık, faili meçhulleri bitirme ile övünen AKP iktidarının komisyon kurulmaması yönünde oy vermesinin ne kadar samimi olduklarının göstergesi olduğunu dile getirdi. Çıtırık, Tahir Elçi’nin her daim barışçıl ve demokratik siyaseti vurguladığını kaydederek, “Türkiye’nin sorunlarının çözüm yollarının bulunmamasının koşullarından biri Tahir Elçi ve diğer politik cinayetlerin aydınlatılmamasıdır. Yine avukatlara mesleki faaliyetleri ve toplum hukukuna ilişkin çalışmaları sırasında yönelen saldırıları; hukuksuz gözaltı ve tutuklamaları kınıyoruz. Bizler Tahir Elçi’nin arkadaşları ve meslektaşları olarak siyasi iradenin ve yargının ailesine, topluma ve bizlere gerçeği ortaya çıkarma, adaleti sağlama borçları olduğunu hatırlatıyoruz” dedi. Avukatlar açıklama sonrası oturma eylemi gerçekleştirdi.

Avukatlar, Elçi cinayetinin aydınlatılmamasının yanı sıra Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukatların tutuklanmasına da tepki gösterdi.