Diyarbakır Barosu avukatı: Polis, bizi Silopi'de "Tahir Elçi nasıl öldürüldü biliyorsunuz değil mi?" diye tehdit etti

Sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırıldığı Şırnak’ın Silopi ilçesine giden Diyarbakır Barosu ve insan hakları savunucuları inceleme yaptığı sırada polis tarafından tehdit edildi. Diyarbakır Barosu’ndan Sidar Avşar, inceleme yaptıkları sırada polisin önce GBT sorgulaması yapmak istediğini buna izin vermeyince de 28 Kasım 2015’te Suriçi’nde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülen Baro başkanı Tahir Elçi’yi işaret ederek “Elçi’nin nasıl öldürüldüğünü biliyorsunuz değil mi?” sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.

14 Aralık’ta Silopi’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı 19 Ocak’ta kısmen kaldırıldı. Yasak sırasında meydana gelen insan hakları ihlali için Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Mezopotamya Hukukçular Derneği tarafından oluşturulan heyet 20 Şubat’ta Silopi’ye gitti. Önce kente gidişleri engellenmek istenen heyetten Diyarbakır Barosu Başkan Vekili Ahmet Özmen, Silopi'de de polis engeline takıldıklarını söyledi. Silopililerle birebir görüşmelerin, gözlem ve tespit çalışmalarının polis tarafından fiilen engellendiğini belirten Özmen, “Silopi’ye gitmek için gerekli tüm izinleri aldık. Ayrıca biriyle görüşme hakkı ya da gezme hakkı engellenemez. Ancak hem Silopi’de hem Cizre’de çalışmalarımız bu şekilde engellenmeye çalışıldı” dedi. Özmen, Silopi Savcılığı’nda görüşmede olduğu sırada mahallelerde çalışma yürüten heyetten Diyarbakır Barosu’ndan avukat Sidar Avşar’ın polis tarafından tehdit edildiğini ifade etti.

Polisten “Tahir Elçi nasıl öldürüldü biliyorsunuz değil mi” tehdidi

Silopi’de bir mahallede birebir görüşme yaptığı sırada polisin akrep ve zırhlı araçla yanlarına geldiğini söyleyen Sidar Avşar, “Önce kim olduğumuzu sordular. Kim olduğumuzu ve neden orada olduğumuzu anlatınca bu kez GBT sorgusu yapmak istediler. Buna izin vermediğimiz için ‘o zaman polis aracına bin’ dediler” sözleriyle yaşananları anlattı. “Araca binmeyi kabul etmeyince bu kez tavırları sertleşti” diyen Avşar, “Bizimle görüşmelere gelmek istediler. ‘Yalnız gezemezsiniz, kimseyle görüşemezsiniz’ diyerek bizimle görüşmeye gelmek istediler. İzin vermediğimiz için bana dönüp ‘Tahir Elçi nasıl öldürüldü biliyorsunuz değil mi?’ diyerek tehdit etti. Ben de nasıl öldürdüğünü bildiğimi söyleyince 'devletin avukatısınız' dedi” ifadesini kullandı.

Avşar, tehdidin ardından polisin Silopi’de çalışma yaptıkları sürece kendilerini takip ederek sağlıklı bir görüşme yapmaya engel olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Tahir Elçi, 28 Kasım'da çatışmaların sivil ve tarihi kültürel miras alanlarından uzak tutulması için basın açıklaması yaptığı sırada çıkan olaylarda öldürüldü. Elçi cinayetinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan da olmadı. Olay yeri incelemesi de iki kez çıkan çatışma dolayısıyla tamamlanamadı.