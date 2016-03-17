T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında yeni deliller bulundu

Bölgede 2 kez olay yeri incelemesi yapılmak istenmiş fakat çatışma yüzünden gerçekleştirilememişti

17 Mart 2016 20:59

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım'da vurulduğu yerde  bugün yapılan olay yeri incelemesinde yeni deliller bulundu. Elçi'yi öldüren kurşunun girdiği düşünülen ve operasyonlar sırasında zarar gören işyerinde yapılan incelemede, mermi çekirdekleri ele geçirildi. Bölgede 2 kez olay yeri incelemesi yapılmaya çalışılmış fakat çatışma yüzünden gerçekleştirilememişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Felat Bozarslan’ın haberine göre, Dört Ayaklı Minare ve çevresinde yapılan olay yeri incelemesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Diyarbakır Barosu yetkilileri, terör suçlarından sorumlu başsavcı vekili, soruşturma savcısı ve jandarma olay yeri inceleme uzmanları katıldı. İlk olarak Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin vücudu terk ettikten sonra isabet ettiği düşünülen işyerinde arama yapıldı.

Tahir Elçi'nin vurulduğu yerin tam karşısında bulunan ve çıkan çatışmalar nedeniyle büyük oranda hasar gören hediyelik eşya satılan işyerinde yapılan aramada bulunan bazı delillere el konuldu. Ele geçirilen deliller arasında tabanca ve uzun namlulu silahlara ait deforme olmuş mermi çekirdekleri de yer aldı. Yetkililer, Elçi'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bulunan deliller arasında olma ihtimalinin bulunduğunu, bu nedenle bulguların tümünün en ince ayrıntısına kadar inceleneceğini söyledi.

Mermi çekirdeklerinin bulunduğu işyerinin, Elçi'nin vurulduğu yerin tam karşısında olduğunu belirtti.

Bugün yapılan çalışmada, olay yerini gösteren bir maket de getirildi. Elçi'nin vurulduktan sonra düşme yönüne göre bir kaç değişik açı belirlendi ve tamamı kayıt altına alındı. Ateş edilme noktalarının da değerlendirildiği çalışmada sıkılan kurşunun düşme ihtimali olan bölgelerin tamamı da fotoğraf ve kamera ile kaydedildi.

Olay yerinde yapılan keşif çalışmasıyla ilgili hazırlanacak rapor, soruşturma dosyasına konulacak.

ETİKETLER

tahir elçidört ayaklı minareincelemeolay yeridelil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24