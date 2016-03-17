Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında yeni deliller bulundu

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım'da vurulduğu yerde bugün yapılan olay yeri incelemesinde yeni deliller bulundu. Elçi'yi öldüren kurşunun girdiği düşünülen ve operasyonlar sırasında zarar gören işyerinde yapılan incelemede, mermi çekirdekleri ele geçirildi. Bölgede 2 kez olay yeri incelemesi yapılmaya çalışılmış fakat çatışma yüzünden gerçekleştirilememişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Felat Bozarslan’ın haberine göre, Dört Ayaklı Minare ve çevresinde yapılan olay yeri incelemesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Diyarbakır Barosu yetkilileri, terör suçlarından sorumlu başsavcı vekili, soruşturma savcısı ve jandarma olay yeri inceleme uzmanları katıldı. İlk olarak Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin vücudu terk ettikten sonra isabet ettiği düşünülen işyerinde arama yapıldı.

Tahir Elçi'nin vurulduğu yerin tam karşısında bulunan ve çıkan çatışmalar nedeniyle büyük oranda hasar gören hediyelik eşya satılan işyerinde yapılan aramada bulunan bazı delillere el konuldu. Ele geçirilen deliller arasında tabanca ve uzun namlulu silahlara ait deforme olmuş mermi çekirdekleri de yer aldı. Yetkililer, Elçi'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bulunan deliller arasında olma ihtimalinin bulunduğunu, bu nedenle bulguların tümünün en ince ayrıntısına kadar inceleneceğini söyledi.

Mermi çekirdeklerinin bulunduğu işyerinin, Elçi'nin vurulduğu yerin tam karşısında olduğunu belirtti.

Bugün yapılan çalışmada, olay yerini gösteren bir maket de getirildi. Elçi'nin vurulduktan sonra düşme yönüne göre bir kaç değişik açı belirlendi ve tamamı kayıt altına alındı. Ateş edilme noktalarının da değerlendirildiği çalışmada sıkılan kurşunun düşme ihtimali olan bölgelerin tamamı da fotoğraf ve kamera ile kaydedildi.

Olay yerinde yapılan keşif çalışmasıyla ilgili hazırlanacak rapor, soruşturma dosyasına konulacak.