Tahir Elçi ölümünden 138 gün sonra vurulduğu yerde anıldı

5 Nisan Avukatlar Günü’nde meslektaşları Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi, çatışmaların durması için basın açıklaması yaptığı sırada öldürüldüğü Suriçi'nde bulunan Dört Ayaklı Minare'nin önünde andı.

Anma yürüyüşüne HDP ve CHP milletvekilleri de katıldı. 28 Kasım 2015’da öldürülen Tahir Elçi’nin failleri hala bulunamadı.

Agos'ta yer alan habere göre, HDP Milletvekilleri Av. Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar ve CHP Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu’nun da katıldığı anma yürüşünde, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de aylar sonra Tahir Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare'nin önüne gidebildi. Yürüyüşün ardından avukatlar, meslektaşları Tahir Elçi’nin vurulduğu yere karanfiller bıraktı.

Elçi, cinayetiyle ilgili soruşturma hala tamamlanmazken HDP’nin son olarak 31 Mart’ta meclise sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Tahir Elçi’yle ilgili araştırma komisyonu önergesi daha önce de iki defa verilmiş, yine reddedilmişti.

Ne olmuştu?

Tahir Elçi, 28 Kasım'da çatışmaların sivil ve tarihi kültürel miras alanlarından uzak tutulması için basın açıklaması yaptığı sırada çıkan olaylarda öldürüldü. Olay yeri incelemesi de iki kez çıkan çatışma dolayısıyla tamamlanamamlanmazken, cinayetin üzerinden 138 gün geçmesine rağmen olay açıklığa kavuşmadı.