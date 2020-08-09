Taha Akyol: 28 Şubat’ın zor günlerinde ‘duruş’ gösteren, liderlik dokusunu da İyi Parti hareketinde kanıtlamış olan Akşener’in ‘dönmesi’ düşünülebilir mi?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısını yorumladı. Akyol, "28 Şubat’ın zor günlerinde ‘duruş’ gösteren, liderlik dokusunu da İyi Parti hareketinde kanıtlamış olan Akşener’in ‘dönmesi’ düşünülebilir mi?" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "İYİ Parti’yi kuranlar, Bahçeli’nin liderlik tarzına ve AK Parti’yle ittifak fikrine itiraz ederek MHP’den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Ayrılmak zorunda kalmışlardı diyorum, MHP’de olağanüstü kongre yapılması Yargıtay kararıyla hukuken kesinleşmişti… Cemal Enginyurt’ın söylediği gibi Meral Akşener kazanmıştı… Fakat Enginyurt’un dava açması üzerine ilk derece yargısının siyaset kokan koridorlarında dosya 'tedbirli' olmasına rağmen, bir yıl gibi akıl almaz bir süreyle bozdolabına kaldırılmış, kongre çıkmaza sokulmuştu. Onlar da İYİ Parti’yi kurdular, sosyolojik (şehirli) bir taban da oluşturdular. " ifadesini kullandı.

Akyol, "Görüş farkları da var: İYİ Parti baştan beri istikrarlı ve ısrarlı olarak 'güçlendirilmiş parlalamenter sistemi' savunuyor, CB sistemini şiddetle eleştiriyor. Davet Akşener’in şahsına yapılmışsa, 28 Şubat’ın zor günlerinde ‘duruş’ gösteren, liderlik dokusunu da İyi Parti hareketinde kanıtlamış olan Akşener’in ‘dönmesi’ düşünülebilir mi?!" görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi. Daveti yadırgamadığını söyleyen Erdoğan, "En makul çizgide davettir. Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir." yorumunu yaptı.

TIKLAYIN | Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı

TIKLAYIN | Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

TIKLAYIN | Kulis: Bahçeli'nin Akşener'e "Evine dön" çağrısı MHP'li vekillerde de karşılık bulmadı

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime 'AK Parti, İyi Parti ve MHP' üçlüsüyle girmek istiyor

TIKLAYIN | Erdoğan: Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir