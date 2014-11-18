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Yaşam

Tacize uğrayan kadınlara yardım etmek isterken komalık oldu

Tuğçe Albayrak'ı yumruklayarak komaya sokan 18 yaşındaki Sırp genci tutuklandı

18 Kasım 2014 12:28

Üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak, Almanya’nın Offenbach kentindeki bir restoranda tacize uğrayan iki Alman kadına yardım etmek istedi. Albayrak daha sonra aynı tacizci Sırp gençleri tarafından saldırıya uğradı. Beyin kanaması geçiren ve tedavisi Offenbach hastanesinde devam eden Tuğçe Albayrak hayati tehlikeyi henüz atlatamadı.

Tuğçe’yi yumruklayarak komaya sokan 18 yaşındaki Sırp genci ise tutuklandı. Daha önce de bazı suçlara karıştığı için polis tarafından tanınan fail hakkında, tehlikeli yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Offenbach polisi ise, olayı gören tanıkların kendilerine başvurmalarını istedi.

 

Polis kısa sürede saldırganları yakalayarak gözaltına aldı

 

Önceki gün gece, üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak ve arkadaşları Offenbach’da bir fast- food restorana gitti. Tuğçe ve arkadaşları yemek yerken, restoranın alt katındaki tuvalette iki genç kızın yardım isteyen çığlıkları duyuldu. Tuğçe Albayrak yardım için aşağıya indiğinde üç gencin, iki Alman kadını taciz ettiğini gördü. Cesaretle araya girerek genç kadınları kurtardı. Daha sonra restorandaki diğer kişilerin de yardımıyla saldırganlar dışarı atıldı. Bir süre sonra yemeklerini bitirip dışarı çıkan Tuğçe ile arkadaşlarına, aynı gençler hakaretler yağdırarak saldırdılar. Gençlerden biri önce Tuğçe’nin arkadaşına Tokat attı, daha sonra Tuğçe’ye vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Tuğçe bayıldı. Ağır yaralı genç sağlık ekiplerinin 20 dakika süren ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tuğçe Albayrak’ın arkadaşları saldırganların binerek kaçtığı otomobilin plakasının fotoğrafını çektiler. Polis kısa sürede saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

 

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