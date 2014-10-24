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Boğaziçi Üniversitesi'nde cinsel tacize karşı gece yürüyüşü

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okul kampüsü etrafında gerçekleşen cinsel tacizleri durdurmak ve duyarlılık yaratmak için yürüdü

24 Ekim 2014 15:21

 Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, dün(23 Ekim 2014) “Geceleri de sokakları da istiyoruz” diyerek cinsel tacizi protesto etti. Kampüs etrafında yaşanan, özellikle kadınlara yönelen cinsel taciz olaylarına dikkat çekmek için yapılan eyleme katılım yüksekti. Öğrenciler okulun yer aldığı Hisarüstü Mahallesi’ni dolaşarak; Güney Kampüs’ten Kuzey Kampüs’e yürüdü. Tacize karşı sloganlar attı.

Mehmet Akın’ın Kaos GL'deki haberine göre, kampüs etrafında son dönemde kadınlara tacizin arttığını söyleyen okul öğrencileri, “Özellikle geceleri kadın öğrenciler kendilerini rahat hissetmiyorlar” diye konuşurken, "birçok kadının olayları bildirmekten de kaçındığını" da belirttiler.

 

Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu kuruldu

 

Kampüs ve etrafında yaşanan cinsel taciz olaylarını önlemek için okul yönetimi ve öğrenciler tarafından Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) kuruldu. Bu komisyon farkındalık yaratmak, eğitim, politika ve eylem planı oluşturmak, cinsel tacize maruz kalan kişilere destek sağlamak amacıyla kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde kendini tehdit altında hissedenlerin 0212 911 60 60 numaralı telefonu aramaları gerekiyor. Tüm başvuruları gizli tutan yetkililer, saldırıya uğrayan kişiye güvenlik ve sağlık desteği sağlıyor.

 

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