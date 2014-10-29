Erkeklerin tacizlerini kayda aldılar

Kadınların gündelik hayatlarında yaşadıklarını gözler önüne sermek için harekete geçen 24 yaşındaki ABD'li oyuncu Rob Bliss, bir arkadaşı Shoshana Roberts'le beraber erkeklerin sözlü tacizini kayıt altına aldı.

Arkadaşı Rob Bliss ile beraber 10 saat boyunca New York sokaklarında dolaşan Roberts, bu anları saniye saniye kaydetti. Videodaki görüntülere göre, ABD’nin New York kentinde yaşayan Shoshana Roberts, 10 saat boyunca 108 defa sözlü tacize uğradı.

Çektikleri videoyu Facebook ve Youtube gibi sosyal medya sitelerinde paylaşan ikili, bu durumun New York'ta gündelik hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çekti.

Gizli kamera ile Shoshana Roberts’ı 10 saat boyunca kaydeden Rob Bliss, bu projeye kız arkadaşının benzer bir sebepten dolayı şikayetçi olmasından sonra karar verdiğini açıkladı.

Rob Bliss ve Shoshana Roberts'ın Youtube'da paylaştığı video, 24 saat içerisinde 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İşte o video: