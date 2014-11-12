Diyanet Vakfı'nın yurdundan tacizden şikayet eden kız öğrencilere: Geç saatte çıkarsanız olacağı bu!

Diyanet Vakfı’na ait 29 Mayıs Üniversitesi’nin Ümraniye’de bulunan kız yurdunda kalan öğrenciler, yurt binasının bulunduğu bölgenin çok sorunlu olduğunu ve sürekli taciz olayları yaşadıkları gerekçesi ile kaldıkları yurtta ve okulda protesto eylemi düzenledi. Burslarının kesilmesinden endişelendikleri için isimlerini vermek istemeyen kız öğrenciler, taciz konusunda yaşadıkları sıkıntıları yurt yönetimine bildirdikleri zaman kendilerini itham edici bir üsluba maruz kaldıklarını, hatta “ geç saatte dışarıda gezerseniz olacağı bu” şeklinde yanıtlar aldıklarını ifade etti.

İş merkezleri ve fabrikaların olduğu yerleşim yerlerinin bulunmadığı bir bölgede bulunan 29 Mayıs Üniversitesi kız yurdunun binasının çevresinde öğrencilere sözlü ve fiziki taciz olaylarının yaşandığı ortaya çıktı. Yurtta kalan kız öğrencilerin giriş-çıkışta sürekli sorun yaşadıkları, bıçaklı saldırı girişiminden sözlü ve fiziki taciz olaylarına kadar birçok olayla karşı karşıya kaldıkları aktarıldı. Alınan bilgiye göre, öğrenciler, söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi için yurtta protesto düzenledi. Sabaha kadar yurt binasında protesto yapan öğrenciler, sıkıntılarına bir an önce çözüm bulunmasını istediler. Eylem gündüz de devam etti.

Son olarak dün akşam (11.11.2014) beş kız öğrencinin fiziki tacize maruz kaldığı ifade edildi. Tacize uğrayan öğrencilere sakinleştirici iğne yapıldığı bildirildi.

Öğrenciler, rektörlük önünde bugün bir eylem düzenleyerek açıklama da yaptı. Öte yandan, yurt yönetimine durumu birçok kez anlattıkları halde çözüm bulunamadığından yakındılar.

‘Geç saatte dışarı çıkarsanız olacağı bu’

Kız öğrenciler, taciz konusunda yaşadıkları sıkıntıları yurt yönetimine bildirdikleri zaman ise kendilerini itham edici bir üsluba maruz kaldıklarını, hatta “ geç saatte dışarıda gezerseniz olacağı bu” şeklinde yanıtlar aldıklarını ifade etti.

‘Burslarının kesilmesi ile tehdit mi ediliyorlar’

Durumun sosyal medyada duyurulmaması için de ikaz edildiklerini belirten öğrenciler, konunun basına yansıması halinde burslarının kesilmesi ile tehdit edildiklerini ifade etti. Yurtta kalan kız öğrencilerin birçoğunun yüksek ortalamalı ve başarılı öğrenciler olması dikkat çekti.

Tacize uğradıklarını belirten öğrenciler, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nden bir dizi talepte bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“29 Mayıs Kız Öğrenci Konukevi, civarında atıl fabrikaların ve iş merkezlerinin bulunduğu, hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı ve hatta tenha sokaklarla çevirili bir bölgede bulunmaktadır. Öğrenciler bu bölgede sözlü ve fiziki taciz yaşamakta ve çoğu zaman mağdur olmaktadır. Bu sıkıntılar yurt yönetimine defaatle bildirilmesine rağmen yönetim tarafından hiçbir girişim söz konusu olmamıştır. Yönetim bu taleplerimizi geçiştirmiş, yaşanan bu olayları görmezden gelmiştir. Öyle ki neredeyse öğrencilere karşı itham edici bir üslup sergilemişlerdir. Dün yaşanan olay ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Neredeyse yurdun önünde yaşanan bu olayda beş kız arkadaşımız el ile fiziki tacize maruz kalmışlardır. Fakat biliyoruz ki bu olay ilk değildi, yaklaşık iki ay önce buna benzer pek çok olayla karşı karşıya kalındı: boğazına bıçak dayanılarak, arabaya atılma teşebbüsüne maruz kalan, araç takip edilen arkadaşlarımız psikolojik bir travma eşiğine geldiler.

Görüyoruz ki içerisinde yurt, ne can ne mal güvenliğimizi sağlamaktadır. Öyle ki bu denli tehlikeli bölgede bulunan yurt kapısında çoğu zaman tek güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Önümüzde duran problemleri görmezden gelen yönetim, bu tecavüz teşebbüsleri karşısında yine gözlerini mi kapayacak? Bu durumların bir daha tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılması, cadde üzerinde ışıklandırma yapılması, yurt ile okul arası servis sayısının arttırılması ve hafta sonuna servis araçlarının konulması talebimizdir.”