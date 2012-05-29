'Tabipler'den Erdoğan'a: Yasaklanırsa, kürtaj merdiven altına iner

Başbakan'ın kürtaj ve sezaryen açıklamasına doktorlardan tepki büyüyor. Türk Tabipler Birliği ilk açıklamayı yaparken, İstanbul Tabip Odası ve Türk Jinekoloji Derneği de: 'Sezaryeni yapan hekimlerin de cani olmasını gerekli kılan bu tanımlamayı kırıyor ve bir dil sürçmesi olmasını diliyoruz.' dedi.

İstanbul Tabip Odası, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerine başlayan "Sezaryen" ve "Kürtaj" tartışmalarına yönelik konunun uzmanlarının katıldığı bir toplantıyla açıklama yaptı. Ortak basın açıklamasını okuyan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Atıl Yüksel, Başbakan Erdoğan’ın 25 Mayıs 2012’de gerçekleştirilen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı ile 26 Mayıs 2012 tarihinde yapılan AKP Genel Merkez Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi’ndeki sözlerini hatırlattı.

'Hekimi ve kurumları cezalandırmaya yönelik uygulama yarar sağlamaz'

Tüm dünyada ve Türkiye’de sezaryen oranlarında artış görüldüğünü vurgulayan Yüksel, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği yüzde 15’lik sezaryen oranlarının hiç bir ülkede tutturulamadığını ve artışın sürdüğünü dile getirdi. Yüksel, "Sezaryen, tıbbi gereklilik halinde anne ve bebek yaşamını kurtarıcı bir operasyondur. Tıbbi gereklilik dışında sezaryen oranlarının azaltılması için tüm dünyada çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çabalara karşın, anne isteği ile sezaryen yapılması yine pek çok Batı ülkesinde yasal olarak uygulana gelmektedir" diyerek, Türkiye’de ortalama sezaryen oranlarının yüksek olduğunu ve düşürülmesi için önlemler alınması gerektiğini söyledi. Sezaryen oranlarının düşürülmesi için 2 yıl önce TJOD’un Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak, konuyla ilgili önerilerini sunduğunu anlatan Yüksel, "Sezaryen oranlarını düşürmeye çalışmak önemli olmakla beraber, bunu gerçekleştirmeye yönelik uygulamaların hasta hakları ile hekimin hukuki sorumluluğunu ihlal etmemesini sağlamak da önemlidir. Hekimi ve kurumları cezalandırmaya yönelik uygulamaların ise bir yarar sağlamayacağı açıktır. Bugün tüm dünya yüksek sezaryen oranlarını tartışmakta ve çözümler aramaktadır. Sorun yalnızca ülkemize özgü olmayıp, bir insan hakkı olan ’üreme hakkı’ ile de yakından ilişkilidir" diye konuştu.

'Dil sürçmesi olmasını diliyoruz'

Prof. Dr. Yüksel, konunun uzmanı olan kurumları sıralayıp, bu kurumların da sezaryen oranlarının yüksek olduğu ve düşürülmesi gerektiğini kabul ettiklerini belirterek, "Ancak bu kabul camiamızı hayretler içinde bırakan ’Sezaryeni bir cinayet olarak görüyorum’ cümleciğini kabul etmek anlamına gelmemektedir. Sezaryen bir tıbbi müdahale olup, cinayet olarak tanımlanamaz. Tıp dışı çevrelerin sezaryen oranlarındaki artışı sorgulama ve eleştirme haklarını kabul etsek de, Başbakan ya da bir başka siyasetçinin sezaryeni bir cinayet olarak tanımlamasını çok yadırgıyoruz. Sezaryeni yapan hekimlerin de cani olmasını gerekli kılan bu tanımlamayı kınıyor ve bir dil sürçmesi olmasını diliyoruz" dedi.

'Kürtaj yasaklanırsa, gizli kürtaj yapılan yerler oluşur'

Kürtaj konusunu da değerlendiren Yüksel, Türkiye’de isteğe bağlı düşük uygulamalarının 1983 yılında kabul edilen "Nüfus Planlaması Kanunu"na göre yapıldığını ve bu kanuna göre Türkiye’de 10 haftaya kadar olan gebeliklerin isteğe bağlı olarak sonlandırılabildiğini kaydederek, 10 haftadan sonraki gebeliklerde ise anne ve bebeğin hayatını tehdit eden durumlarla karşılaşıldığında gebeliğin sonlandırılabileceğini vurguladı. Yüksel, kürtajın bir aile planlaması yöntemi olmadığının altını çizerek, "Ülkemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum camiasının olgunlaşmış, düşüncesi budur. Kürtaj, istenmeyen gebeliklerin önlenemediği ve modern aile planlaması yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda, gebenin ve eşinin isteği ile 10’uncu haftanın altında yasal olarak uygulanan bir girişimdir. Yasalarımızın yurttaşlarımıza hak olarak sunduğu 10 hafta altındaki kürtaj uygulamalarının ’cinayet’ olarak tanımlanmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getiririz. Kürtaj, cinayet değildir. Bugüne kadar binlerce vatandaşımız, sosyal ve ekonomik açıdan uygun durumda değillerken oluşmaya başlayan gebeliklerinde yasaların onlara verdiği hakka dayanarak ve kendi istekleriyle gebeliklerine son verdirmişlerdir. Yurttaşlarımız bu hakka kavuşmadan önce, yani kürtaj yasakken, istenmeyen gebeliklerin şimdiki gibi hastanelerde ve gerekli sağlık koşullarına sahip yerlerde değil, köşede bucakta, bilgisiz kimseler tarafından, rahime olmadık maddeler sokularak sonlandırılmakta olduğunu ve bu tür girişimlerin sıkça anne ölümleriyle sonuçlandığını hatırlatmak isteriz. Bu 20-25 senenin Türkiyesi" diye konuştu. Kürtajın yasaklanması durumunda olacakları anlatarak, "Açık konuşmak lazım. Gizli kürtaj yapılan yerler oluşur bir süre sonra. Bu yerlerin kalitesini denetlemekle ilgili ciddi problemler oluşur. Bunların bir kısmı medikal tıbbi profesyoneller tarafından çalıştırılır, bir kısmı da, esas problem orada başlar, yetkin olmayan insanların, gebeliği hiç hoş olmayan yöntemlerle tahliye etme çabalarına doğru tekrar geri dönebilir. bunlar da anne yaşamıyla ilgili ciddi riskler getirir" dedi. Yüksel, kürtajın, kadın doğum hekimlerinin severek yaptığı bir iş olmadığının da altını çizdi.

'Vatandaşın kaç çocuk yapacağını Başbakan tayin edemez'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Erez de, "3 tane çocuk sahibi olmamız öneriliyor. Vatandaşın kaç sayıda çocuk sahibi olacağı bir politikacının, bir başbakanın tayin edeceği bir şey değildir. İnsanın kendi çok özel koşullarına ve ekonomik durumuna göre kadın ve erkek arasında saptanacak ve uygulanacak bir şeydir. ’Nüfusumuz azalıyor, asker lazım’ gibi argümanlar geçerli değildir, insanın saptayacağı çocuk sayısında" diye konuştu.

'Normal doğum ücreti, sezaryen ücretinden daha fazla'

Dr. Hasan Fehmi Yazıcıoğlu da, "İşin ekonomik yönüyle ilgili olan açıklamalar da doğru değil. Bugün özel olsun ya da performans olsun normal doğumun puanları ya da ücreti, sezaryen ücretlerinden daha fazla. Bu özelde çalışan hekimler için de, kamuda çalışıp performans alan hekimler için de geçerli. Yani normal doğum yaptıran bir hekim, sezaryen yaptıran bir hekimden daha fazla ücret talep ediyor" dedi. Dr. Faruk Buyru da, "Sezaryen gereğinde yapılmadığı taktirde cinayet işlersiniz, o zaman cani olursunuz. Bugün bizi cinayetle, canilikle suçlayanlar, yarın, öbür gün normal doğum için ısrar eden bir aile olduğunda bebek ya da anne kaybının sorumlusu olarak karşımıza çıkacaklar" dedi.

'Yadırgadık'

Başbakan Erdoğan’ın, bu açıklamayı yapmadan önce Tabip Odası’yla görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine ise İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, "Bizden bir fikir alma durumu söz konusu olmadı. Bu muhtemelen Sayın Başbakan’ın kendi çevresindeki belki doktor milletvekilleriyle ya da Sağlık Bakanı ile konuşarak bir bilgi almış olma ihtimali var. Bu özellikle ’Sezaryen bir cinayettir’ cümlesinin, benim kanaatim, bir dil sürçmesi olduğu şeklindedir. Çünkü, aslında kürtajı, yani sonuçta bir canlıyı ortadan kaldırıyorsunuz anlamında bir şey ifade etmeye çalışmıştır. Ama sonuçta bir sohbet arasında ’Kürtaj aslında bir cinayet sayılır’ gibi normal bir vatandaşın böyle bir şey söylemesini biz yadırgamayız. Ama Başbakanlık gibi bir konumda ’Cinayettir’ şeklinde bir ifadenin kullanılmasını doğrusu biz çok yadırgadık" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği yarın açıklama yapacak

Türk Tabipler Birliği ayrıca internet sitesinden Çarşamba günü de bir açıklama yapacağını ve basın toplantısı ile görüşlerini kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.