Erdoğan: Her kürtaj bir Uludere'dir diyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kürtaj ve sezaryene karşı olduğunu belirterek, ''Bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere ve medya mensuplarına sesleniyorum. Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz 'Uludere' diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere'dir. Anne karnında bir yavruyu öldürmenin doğumdan sonra öldürmeden ne farkı var soruyorum sizlere. Bunun mücadelesini hep birlikte vermeye mecburuz. Bu milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plan olduğunu bilmek durumundayız, asla bu oyunlara prim vermemeliyiz'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, ASKİ Spor Salonu'nda düzenlenen AKParti Genel Merkez Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi'ndeki konuştu.

Üniversitede kimse ayrımcılık yapamaz



Erdoğan, ''Artık benim hanım kardeşimi benim kız kardeşimi hiç kimse ama hiç kimse üniversite kapısından geri çeviremez, artık bu gayretlerin içine girenler olursa anlayın ki bu şizofrenik bir vakadır. Bu ülkede faşizan baskılar, artık AK Parti ile AK Parti'nin gerçekleştirdiği demokratik reformlarla kaldırılmıştır. Hiç kimse ama hiç kimse bu ülkenin evlatları arasında ayrımcılık yapamaz, buna hakkı yoktur, haddi de yoktur'' dedi.

AK Parti bu meseleyi çözdüğü için bazı çevreler rahatsız



Kürt sorununun bittiğini ancak Kürt vatandaşların sorunları bulunduğunu belirterek, AKP'nin özellikle Güneydoğu ve Doğu'daki teşkilatlarına seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

''AK Parti bu meseleyi çözdüğü için, çözüyor olduğu için belli çevreleri rahatsız etmiş durumdadır. Burada açık açık söylüyorum, bu meselenin çözüm yoluna girmesinden sadece terör örgütü, sadece onun siyasi uzantıları rahatsız değil. Bu meselenin çözülüyor olmasından, açık söylüyorum, bazı ülkeler rahatsız, bazı çevreler rahatsız, bazı odaklar rahatsız. Sadece silah tüccarları değil, terör örgütünü bir taşeron olarak kullanan, terör örgütüne ihale veren ülkeler, çevreler, Türkiye düşmanları bundan rahatsız.''

Erdoğan, terör örgütünün bir süredir asker, polis ve AKP'yi hedef aldığını belirterek, ''Neden AK Parti? Çünkü AK Parti bu meseleye yüreğini koydu, gövdesini koydu, onun için. Biz bu meseleyi çözmeye azmettik'' dedi.

Kürt meselesini bu boyutlara taşıyan CHP'dir



''Ne şekilde istismar ederlerse etsinler, ne şekilde yaparlarsa yapsınlar bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü asla ve asla bozamazlar'' diyen Başbakan Erdoğan, bu topraklar üzerinde ne terör örgütünün ne de onun uzantılarının, sempatizanlarının, kuklalarının operasyon yapmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan, ''Çözümden vazgeçmeyeceğiz, çözüm için mücadeleden bir adım bile geri adım atmayacağız. Çok ağır konuşuyorum, bu ülkede maalesef uluslararası çeteliğin taşeronluğunu yapanlar var. Kürt meselesini bu boyutlara taşıyan CHP'dir. Yasakla, inkarla, ihmalle Doğu'ya, Güney Doğu'ya on yıllar boyunca üvey evlat muamelesi yapanlar CHP'dir" diye konuştu.

CHP'nin 12 Eylül halk oylaması öncesi BDP ile aynı safı tuttuğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Benim milletim kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Benim Kürt kardeşim, artık BDP'nin de CHP'nin de iç yüzünü, asıl niyetini, kanlı siyasetini görüyor ve anlıyor'' dedi.