KA.DER: Başbakan’ın kürtaj ve sezaryen söylemi kadınlara 'siyasi taciz'dir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sezaryenle doğuma karşıyım, kürtaj cinayettir” sözleri, bünyesinde AKP'li kadın siyasetçileri de barındıran Kadın Adayları Destekleme Derneği’ni (KA.DER) rahatsız etti.



Başbakan’ın açıklamalarını “insan haklarına, kadının insan haklarına, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere bir saldırı sayan” KA.DER, bu söylemi kadın bedenine yönelik bir “siyasi taciz” olarak değerlendiriyor ve Sosyal Politikalar ve Aile Bakanı Fatma Şahin’i kadınların hak ve özgürlüklerini savunmaya ve kadınların yanında durmaya, kadınlardan yana tavır almaya davet ediyor.



KA.DER Genel Başkanı Çiğdem Aydın’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, “kadınların kendi bedenleri üzerindeki hakkını” hiçe sayarak yaptığı “Sezaryenle doğuma karşıyım, kürtaj cinayettir” sözleri nedeniyle kınıyoruz.

Kadınların ısrarla istemlerine karşın Kadın Bakanlığı yerine Sosyal Politikalar ve Aile Bakanlığı kurulmuştur. Başbakan, sosyal politikaların kadın hak ve özgürlüklerinin ihlal edilerek, kadın bedeni üzerinden şekillendirileceğine ilişkin, kadın bakanı yok sayarak, açıklamada bulunmaktadır. Başbakan’ın bu açıklamaları, insan haklarına, kadının insan haklarına, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır, saldırıdır. Sn. Fatma Şahin'i kadınların hak ve özgürlüklerini savunmaya ve kadınların yanında durmaya, kadınlardan yana tavır almaya davet ediyoruz.

“Her kürtaj Uludere’dir” diyen Başbakan, erkek siyasetçilerin sıklıkla yaptığı gibi “kadın bedeni üzerinden” gündem değiştirmeye çalışmaktadır. Türban bitti “3 çocuk-5 çocuk yapın“ başladı, o bitti kürtaj başladı…

Yapılan, bu kez de kadın bedenine “siyasi taciz”dir.

Başbakan’a soruyoruz:

-Her kürtaj Uludere ise, her gün erkekler tarafından öldürülen 5 kadın nedir?

- Küçük yaşta babaları, dedeleri yaşında erkeklerle evlendirilen kız çocukları nedir?

- Burnu kesilen, karnı deşilen, diri diri gömülen, zehirlenen, intihara zorlanan kadınlar nedir?

- Küçük kızları taciz edenleri, tecavüz edenleri sokağa salmak nedir?

- Teröre çare bulmak yerine gencecik insanları ölüme yollamak nedir?

Ortada bir Uludere varsa onun nedeni “erkek siyasetçiler tarafından beslenen, şiddeti, ölümü, ayrımcılığı yücelten maço sistem”dir.

Başbakan’ı kadın üzerinden politikalar yapmamaya davet ediyoruz.