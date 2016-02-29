Çipras'ın eski sağ kolu Varufakis, İngiltere’deki ana muhalefete danışmanlık yapacak

Syriza hükümetinde 7 ay boyunca Maliye Bakanlığı görevinde bulunan, ancak Avrupa Birliği'nin ülkesine sunduğu kurtarma paketine karşı çıkarak geçen yıl Temmuz ayında görevinden istifa eden Yannis Varoufakis, İngiltere’deki ana muhalefetteki İşçi Partisi’ne danışmanlık yapacak.

Hürriyet’in haberine göre, İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Varoufakis'in Avrupa'daki tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyleyerek, Varoufakis'in partisine ekonomi konusunda danışmanlık yapacağını açıkladı.

İktidardaki Muhafazakar Parti ise Varoufakis'in danışman olarak görevlendirilmesini eleştirdi. Hazine Bakan Yardımcısı Greg Hands, İşçi Partisi'nin Varoufakis ile çalışmasının ekonomi stratejisini ortaya koyduğunu söyleyerek, "Jeremy Corbyn, Varoufakis'in Avrupa'daki tecrübesinden faydalanabileceğini söylemiş. Bu tecrübe, resesyon, sermaye kaçışı, bankaların günlerce kapalı kalması ve hükümetin kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyememesi demek" dedi.

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere'de yapan 54 yaşındaki Yannis Varoufakis, 2004-2006 yıllarında da Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreou'ya ekonomi danışmanlığı yapmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi'nin, Yunanistan'daki Syriza Partisi ile yakın ilişkileri bulunuyor. İşçi Partisi lideri Corbyn bu ay Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelmiş ve Avrupa'daki kemer sıkma politikalarına karşı olduklarını dile getirmişlerdi.