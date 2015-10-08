T24 LogoT24 Logo
Dünya

Telegraph: İşçi Partisi lideri Corbyn Kraliçe'nin önünde diz çökmeyecek

Corbyn Eylül ayında İngiliz İşçi Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti

08 Ekim 2015 10:24

Daily Telegraph gazetesi, İşçi Partisi'nin yeni lideri Jeremy Corbyn'in Kraliçe Elizabeth'le görüşmemek için bugünkü Kraliyet Danışma Meclisi'ndeki törene katılmayacağını yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cumhuriyetçi olduğu bilinen Corbyn'in bu törene katılıp katılmayacağı uzun zamandır merak konusuydu. Bugüne kadar Corbyn'in törenle ilgili ne karar vereceğine dair birçok haber çıkmıştı. Telegraph, Corbyn'in bugünkü törene katılmama kararı aldığını iddia etti.

Habere göre Corbyn böylece Kraliçe'ye sadakat yemini ederken elini öpmekten ve önünde diz çökmekten de kaçınmış olacak.

Kraliyet Danışma Meclisi'ndeki yeni bir üyenin bu prosedüre uyması bekleniyor.

Parlamentonun eski ve yeni üyelerinin bulunduğu Kraliyet Danışma Meclisi'nin görevi, Kraliçe'ye görevinde öneriler getirmek.

Daily Telegraph Corbyn'in bu prosedürü uygulamamak için yasal boşlukları delmeye çalışacağını yazıyor.

Gazete, tatil yaptığı Balmoral'dan yeni dönen Kraliçe'nin 10 hafta ardından ilk kez Buckingham Sarayı'nda, Kraliyet Danışma Meclisi'ndeki danışmanlarla buluşacağını belirtiyor.

Telegraph, Corbyn'in göreve başlamasından bu yana Kraliçe'yle hiç görüşmediğini hatırlatıyor.

Jeremy Corbyn'in geçen ay, 2. Dünya Savaşı'yla ilgili bir anma töreninde milli marş okunurken marşa eşlik etmemesi ülkede tartışma yaratmıştı.

Corbyn Eylül ayında İşçi Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti.

 

ETİKETLER

Corbynhaberkraliçeaçıklamaingiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24